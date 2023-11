Skoda Octavia. Jeden model w różnych wcieleniach

Spis treści: 01 Skoda Octavia Sportline

02 Skoda Octavia RS

03 Skoda Octavia Scout

Przykładem może być Skoda Octavia. Jest to głównie samochód rodzinny, ale w gama tego modelu obejmuje również wersje sportowe, a nawet uterenowione. W efekcie oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie pojazd skonfigurowany do swoich potrzeb.

Generalnie Skoda Octavia jest oferowana w kilku podstawowych wersjach wyposażeniowych: Active, Amibition i Style. Takie samochody niewiele różnią się stylistycznie czy technicznie (oczywiście mogą być stosowane różne napędy), natomiast są całkowicie różnie wyposażone. Samo wyposażenie można również personalizować poprzez dokupowaniu różnych pakietów.

Atutem podstawowej wersji Active jest przystępna cena. Octavię z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM i manualną przekładnią, można mieć już od 100 200 zł. To idealna oferta dla flot i handlowców. Warto przy tym zauważyć, że auto takie będzie miało najważniejsze wyposażenie, które obejmuje m.in. centralny zamek, elektryczne lusterka, radio, 16-calowe alufelgi i szereg systemów bezpieczeństwa (Front Assist, Lane Assist, Drive Alert), a także klimatyzację manualną.

Warto przy tym zauważyć, że dopłacając 6 tys. zł do wersji Ambition lista wyposażenia zostanie poszerzona m.in. o czujniki deszczu i zmierzchu, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, tempomat, felgi będą miały 17 a nie 16 cali. Wersja Ambition stanowi jednocześnie przepustkę do szerokiej gamy silnikowej (w tym jednostek z technologią miękkiej hybrydy), dwusprzęgłowych przekładni DSG czy napędu wszystkich kół.

Skoda Octavia Sportline

Jednak w gamie Skody Octavii znajdują się również wersje specjalne, samochody które wyglądem i charakterem dość mocno odbiegają od wersji standardowych. Pierwsza z nich to Sportline, właśnie takim samochodem mieliśmy okazję jeździć podczas naszego testu długodystansowego Octavii. Taka wersja wyróżnia się nie tylko bogatym wyposażeniem, ale posiada szereg akcentów sportowych. Na pierwszy rzut oka taki samochód niemal nie różni się do topowej odmiany tego modelu, czyli RS.



Sportowe są fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i poprawionym trzymaniem bocznym, ponadto sportowego charakteru kabinie dodają m.in. pedały z aluminiowymi nakładkami, a także trójramienna kierownica z manetkami do zmiany biegów przekładni DSG.

Zdjęcie Skoda Octavia Sportline / materiały prasowe

Z zewnątrz samochód wyróżnia się zamontowanym pod zderzakiem spojlerem lakierowanym na czarno, a także tylnym dyfuzorem, również w kolorze czarnym. Ponadto na czarno polakierowano szereg elementów nadwozia: osłonę chłodnicy, obudowę lusterek, tylny spojler i napisy Skoda oraz Octavia na klapie bagażnika.

Co istotne, Octavia Sportline może być napędzana szeregiem silników i wcale nie muszą to być mocne jednostki. Uważni czytelnicy naszego serwisu zapewne pamiętają, że, testowaliśmy samochód z silnikiem 1.5 TSI, wyposażonych w technologię miękkiej hybrydy i generujący 150 KM. Cechą szczególną tego silnika jest niezwykle niskie zużycie paliwa, podczas jazdy drogami ekspresowymi "nasza" Octavia zużywała około 5 l benzyny na 100 km i to przy komplecie pasażerów i pełnym bagażniku.

Jednak nie stoi nic na przeszkodzie, by wersji Sportline nie połączyć z naprawdę mocnymi jednostkami napędowymi. Samochód z silnikiem benzynowym o mocy 190 KM, przekładnią DSG i napędem wszystkich kół? Proszę bardzo. A może 200-konny diesel, również napędzający wszystkie koła za pośrednictwem skrzyni DSG? Czemu nie. Zresztą, silnik 2.0 TDI o mocy 200 KM to jedna z dwóch jednostek napędowych dostępnych w stojącej na szczycie gamy modelowej Octavii wersji RS. Czyli możemy mieć wygląd RS-a i osiągi RS-a, za nieco niższą cenę niż w przypadku RS-a.

Skoda Octavia RS

A skoro już na Octavię RS zeszło... Jest to absolutny top w gamie tego modelu. Samochód dostępny jest z nadwoziem typu liftback oraz kombi. Poza wspomnianym 200-konnym dieslem, pod maską RS-a może pracować silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 245 KM.

Silnik benzynowy można łączyć z manualną lub automatyczną przekładnią. Prędkość maksymalna obu wersji została ograniczona do 250 km/h, do 100 km/h odrobinę lepiej (6,7 zamiast 6,8 s) rozpędza się auto z DSG. Co ciekawe, RS z silnikiem benzynowym nie jest dostępny z napędem na cztery koła. Chcąc połączyć silnik benzynowy z napędem 4x4 trzeba sięgnąć po wersję Sportline (przy czym moc będzie wynosiła 190 KM).

Zdjęcie Jak różna może być Octavia. Uterenowiona wersja Scout i sportowy RS / materiały prasowe

Wszystkie koła w Octavii RS może natomiast napędzać 200-konny diesel, który dla odmiany nie jest dostępny z manualną skrzynią biegów, a wyłącznie ze skrzynią DSG. Czteronapędowa Octavia RS rozpędza się do 100 km/h w 6,8 s, a jej prędkość maksymalna wynosi 243 km/h.

Skoda Octavia RS wyróżnia się nie tylko wysokimi osiągami, ale również bardziej agresywnymi zderzakami czy też czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Do tego stylizacja została wzbogacona przez szereg czarnych elementów znanych już z wersji Sportline.

Zdjęcie Skoda Octavia RS / materiały prasowe

Skoda Octavia Scout

Ale Skoda Octavia może być też samochodem... uterenowionym. W gamie modelu znajdziemy bowiem Octavię Scout, czyli kombi o nieco podwyższonych możliwościach po zjechaniu z asfaltu. Samochód cechuj się zwiększonym o 1,5 cm prześwitem, przednim zderzakiem ze srebrnym spojlerem oraz tylnym dyfuzorem również w kolorze srebrnym.

Zdjęcie Skoda Octavia Scout / materiały prasowe

Ponadto auto wyposażone jest w tzw. pakiet na bezdroża, którego zadaniem jest ochrona kluczowych elementów przed uszkodzeniem podczas jazdy poza asfaltem. Pakiet obejmuje m.in. płytę osłaniającą silnik, a także osłony przewodów hamulcowych, paliwowych i elektrycznych oraz zabezpieczenia, które zapobiegają dostawaniu się błota czy piasku do komory silnikowej. Skoda Octavia Scout dostępna jest z silnikami Diesla i benzynowymi, zwykle - ale nie zawsze - posiada napęd wszystkich kół.

Octavię Scout można zamówić ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI, manualną skrzynią biegów i przednim napędem, jest to bazowa wersja tej odmiany, przeznaczona dla osób, które od czasu do czasu potrzebują dojechać np. nad jezioro czy do domku letniskowego, wiec napęd wszystkich kół jest im zbędny, za to docenią zwiększony prześwit.

Mocniejszy silnik benzynowy, czyli 2.0 TSI o mocy 190 KM będzie już napędzał wszystkie koła za pośrednictwem przekładni DSG. Równie oferowane w Scoucie silniki Diesla (2.0 TDI w wariantach 150 i 200 KM) będą posiadały napęd na wszystkie koła i skrzynię DSG.

Jak widać, jeden rodzinny model można tak spersonalizować, by trafić w gusta naprawdę szerokiego grona nabywców. Samochód dla siebie znajdzie stateczny emeryt, młody, dynamiczny ojciec rodziny, który w chwilach samotnych podróży doceni wysokie osiągi. Samochód dla siebie znajdzie handlowiec, a także osoby, które chętnie opuszczają utwardzone ścieżki, uprawiając sport czy szukając kontaktur z naturą.