Trudno nie mieć wrażenia, że europejscy decydenci, zwiększając listę obowiązkowego wyposażenia wszystkich nowych samochodów, ale przede wszystkich absurdalnie zaostrzając normy emisji spalin, wylewają dziecko z kąpielą.

Dlaczego znikają auta małe, tanie i ekologiczne?

Z oferty producentów znikają samochody małe, tanie, zużywające w realnej jeździe niewielkie ilości paliwa oraz emitujące naprawdę niewielki ilości spalin. W zamian pojawią się drogie auta elektryczne i nie mniej drogie hybrydy plug-in z układami napędowymi o mocy kilkuset koni mechanicznych.

W 2019 roku z oferty Skody znikło Citigo, czyli miejski budżetowy model. Powodem był norma emisji Euro 6. Ale to nie koniec cięcia gamy. W listopadzie 2022 roku zakończyła się produkcja Skody Fabii Combi i, jak się okazuje, następca tego modelu, nie ujrzy światła dziennego.

Skoda Fabia Combi była już gotowa. Skreślono ją tuż przed premierą

Tymczasem jeszcze w połowie 2021 roku odpowiedzialny za sprzedaż i marketing członek zarządu Skody, Martin Jahn mówił Interii, że Fabia Combi nowej generacji jest już niemal gotowa i wejdzie na rynek w 2023 roku. Co takiego się stało, że tuż przed premierę skreślono gotowy już pojazd?

Jak wyjaśnia czeski producent, samochód rzeczywiście został już opracowany, ale na rynek nie wejdzie, ponieważ jego dostosowanie do normy emisji Euro 7, która ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2025 roku, pochłonęłoby zbyt duże koszty. A to musiałoby się przełożyć na cenę.

Zdjęcie Obecna generacja Skody Fabii to atrakcyjny wizualnie samochód. Wersja kombi mogłaby być bardzo ciekawa / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Producenci samochodów wskazują na bezsens normy Euro 7

Producenci samochodów mocno protestują przeciwko normie Euro 7, wskazując że wobec nadchodzącego zakazu rejestracji samochodów spalinowych (w 2035 roku) jest ona tymczasowa, za to wymaga opracowania nowych i drogich technologii. Dyrektor generalny Skody Klaus Zellmer mówił niedawno, że jeśli Unia Europejska nie zrezygnuje z nowej normy, to Skoda Fabia hatchback obecnej generacji podrożeje z około 15 tys. euro do 18-20 tys. euro.

I taka skala podwyżek będzie dotyczyć wszystkich nowych samochodów. O ile w autach większych i przez to droższych, procentowy wzrost ceny będzie mniejszy, to najbardziej podrożeją auta najmniejsze i z tego powodu najbardziej ekologiczne.

Koniec samochodów kombi segmentu B

Skoda Fabia Combi była ostatnim przedstawicielem segmentu B z nadwoziem kombi. Już wcześniej z oferty zniknęły m.in. Peugeot 207, Renault Clio czy Seat Ibiza. Teraz w Europie nie kupimy już żadnego tego typu pojazdu.



