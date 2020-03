Seat podsumowuje 2019 rok i zapowiada nowości na bieżący

Seat ogłosił raport finansowy za rekordowy pod względem wyników 2019 rok. Hiszpański producent odnotował zysk operacyjny na poziomie 346 milionów euro, czyli o 17,5% wyższym niż w 2018 roku (294 milionów). Natomiast obrót wzrósł o 11,7% i wyniósł 11,157 miliarda euro (w 2018 roku – 9,991 miliarda). Na sukces marki wpłynął przede wszystkim znaczny wzrost sprzedaży pojazdów. Początek 2020 roku stawia także nowe wyzwania przed branżą motoryzacyjną.

W 2019 roku Seat przeznaczył 1,259 miliarda euro na swój program inwestycyjny, przewidujący przede wszystkim rozwój nowych modeli, w tym pojazdów elektrycznych. To o 3% więcej niż w poprzednim roku - zainwestowano wtedy 1,223 miliarda euro - i stanowi najwyższą kwotę przekazaną na ten cel w historii firmy. Do działu R&D trafiło 705 milionów, czyli 6,4% całkowitego obrotu - o 7,5% więcej niż w 2018 roku (656 milionów). SEAT to największy inwestor przemysłowy w dziedzinie badań i rozwoju w Hiszpanii. Przeznaczone przez niego środki stanowią 5% wszystkich wydatków R&D w tym kraju.

Przepływy pieniężne firmy z działalności operacyjnej wzrosły przez rok o 56,2%, do 1,092 miliarda euro (699 milionów w 2018 roku), co odpowiada 9,8% całkowitego obrotu. SEAT jest jedną z dziesięciu hiszpańskich firm z najwyższymi wynikami w obszarze przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Przekłada się to na stabilność finansową przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do samofinansowania przyszłych inwestycji.

Produkcja Seata drugi rok z rzędu osiągnęły rekordowy poziom - w 2019 roku z zakładów wyjechało 574 078 pojazdów, czyli o 10,9% więcej niż rok wcześniej. Ponadto dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży samochodów o większej marży, średni przychód na pojazd wzrósł o 4,2%, do 15 050 euro (w 2018 roku - 14 450 euro). Aż 44% wszystkich aut sprzedanych przez markę w ubiegłym roku stanowiły SUV-y: Arona, Ateca i Tarraco. Do sukcesu przyczyniła się również Cupra. W 2019 roku sprzedano 24 662 samochody sygnowane nową marką, co jest wynikiem o 71,8% wyższym od poprzedniego roku.

W 2019 roku eksport pojazdów i podzespołów Seata osiągnął wartość 81% całkowitego obrotu, czyli 9,014 miliarda euro. Czyni to z producenta wiodącym hiszpańskim eksporterem przemysłowym, odpowiadającym za 3% całkowitego eksportu tego kraju.

Seat określił nowy strategiczny region rozwoju marki - Amerykę Łacińską, na której planuje skupić się w najbliższej przyszłości. Szczególnie istotny okazał się również rynek meksykański - w ubiegłym roku producent sprzedał tam 24 314 pojazdów, czyli o 5,4% więcej niż w 2018 roku. Ponadto od 2019 roku Seaty można nabyć w Chile, a już niedługo marka stanie się powszechnie dostępna również w Kolumbii. Hiszpański producent opracował także strategię rozwoju na rynku peruwiańskim.

W Europie producent ustanowił nowy rekord sprzedaży w Niemczech (132 537 sprzedanych pojazdów, o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie) i utrzymał swoją pozycję lidera na rynku hiszpańskim, gdzie do nowych właścicieli trafiły 107 954 pojazdy (o 0,2% więcej niż rok wcześniej). W Wielkiej Brytanii, stanowiącej trzeci najważniejszy dla Seata rynek, sprzedaż wzrosła do rekordowego poziomu 68 822 egzemplarzy, czyli o 9,5% więcej niż w analogicznym okresie. Producent może się pochwalić rekordową sprzedaż również na rynku polskim - w 2019 zarejestrowano 12 435 nowych samochodów spod znaków Seata i Cupry. Hiszpańska firma odnotowała także najwyższy w historii wolumen sprzedaży na innych kluczowych rynkach, takich jak Austria, Szwajcaria, Izrael, Szwecja i Dania.

Branża motoryzacyjna znajduje się w momencie wielkiej zmiany, a najbliższe lata zadecydują o długofalowym kierunku jej rozwoju. Każdy z wytwórców liczy się z nieuniknionymi, dogłębnymi modyfikacjami dotykającymi każdego etapu produkcji. Do największych wyzwań należą rozwój pojazdów elektrycznych, obniżenie wpływu na środowisko, nowoczesna mobilność oraz walka ze zmianą klimatu. Co więcej, ostatnie wydarzenia związane z epidemią COVID-19 każą wziąć pod uwagę możliwy scenariusz niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej. Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 już teraz zmusiło Seata do przyjęcia planu tymczasowego dostosowania warunków pracy.

W 2019 roku SEAT podjął decyzje w sprawie najważniejszych projektów. W ramach aktualizacji strategii dotyczących marek, rynków i systemów produkcji grupy Volkswagen, Seat postanowił odroczyć wejście na rynek chiński. Ponadto firma nie będzie częścią JAC Volkswagen, chociaż utrzyma współpracę ze spółką joint venture w obszarach designu i R&D. Obecnie Volkswagen kieruje pracami nad rozwojem 4-metrowej platformy MEB (Modular Electric Propulsion) przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych. Seat wraz z innymi markami Grupy bierze aktywny udział w przedsięwzięciu.

W 2020 i 2021 roku Seat i Cupra wprowadzą na rynek pięć nowych modeli całkowicie elektrycznych lub z napędem hybrydowym. Dołączą one do zelektryfikowanej wersji Seata Mii, która już trafiła do sprzedaży na wybranych rynkach. Nowy Leon, który poszerzył ofertę zarówno Seata, jak i Cupry, będzie dostępny z napędem hybrydowym. Podobnie Formentor - pierwszy model stworzony ekskluzywnie dla nowej marki. Do wymienionych aut hybrydowych dołączy również Tarraco w wersji PHEV. Co więcej, wyczekiwany el-Born będzie drugim po Mii electric całkowicie elektrycznym samochodem w portfolio Seata.

Producent planuje również poszerzyć gamę dostępnych silników o jeszcze bardziej oszczędne wersje, dzięki czemu wachlarz opcji dla klientów dodatkowo się poszerzy. Zgodnie z tym założeniem osoby zainteresowane premierowym Leonem mogą dokonać wyboru spośród kilku systemów napędowych: benzynowego, Diesla, hybrydowego typu plug-in oraz mild hybrid.

W 2020 roku firma będzie także kontynuować strategię dotyczącą nowoczesnej mobilności miejskiej. Po raz pierwszy w swej 70-letniej historii wypuści na rynek elektrycznego e-Scootera i nową elektryczną hulajnogę. W 2019 roku Seat sprzedał 11 000 egzemplarzy EXS KickScooter. Nowy jednoślad potwierdza gotowość hiszpańskiego producenta na niechybną transformację branży motoryzacyjnej, która zmusi marki do oferowania alternatywnych środków komunikacji.