Seat otwiera swój pierwszy wirtualny salon w Polsce

Hiszpańska marka udostępnia w Polsce interaktywną platformę łączącą funkcję showroomu z miejscem e-spotkań. Osoby zainteresowane aktualnymi modelami SEAT-a mogą wziąć udział w prezentacjach aut oraz na żywo zadać pytania. Wirtualny Salon odpowiada na nowe, coraz dynamiczniej kształtujące się potrzeby miłośników motoryzacji, które szczególnie uwidoczniły się online.

Według badania Gemius polskiego rynku e-commerce już w 2019 roku prawie co piąta osoba planująca zakup auta kupiłaby je wcześniej, gdyby mogła dokonać zakupu online. Większość z nich wolałaby też móc przeprowadzić proces decyzyjny bez konieczności wychodzenia z domu. Sytuacja społecznej izolacji znacznie przyspieszyła te trendy.

Miejsce do rozmów o motoryzacji

Coraz popularniejszym narzędziem odpowiadającym na oczekiwania klientów stają się wirtualne salony - to interaktywne serwisy spełniające rolę miejsca spotkań z marką. Uruchomienie platformy SEAT-a w Polsce zbiegło się w czasie z okrągłą rocznicą założenia przedsiębiorstwa, które w tym roku kończy 70 lat.

- Ten rok zaskoczył całą branżę niespotykanym wcześniej globalnym wyzwaniem. Traktujemy jednak te sytuację jako motywację do nowych form kontaktu z klientami i fanami marki - mówi Jakub Góralczyk, PR Manager SEAT Polska. - Dlatego postanowiliśmy udostępnić Wirtualny Salon, platformę powstałą przy współpracy z barcelońską Whisbi. Zależało nam, by stworzyć nie tylko showroom, ale miejsce, które będzie zachęcać do rozmów, spotkań o motoryzacji.

E-spotkania SEAT-a

Platforma Wirtualnego Salonu SEAT-a pozwala na interaktywne, szczegółowe przedstawienie modeli w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie odpowiedzi na ewentualne pytania odwiedzających. Podczas ogólnodostępnych e-spotkań eksperci przybliżają nowe technologie, innowacje, najpopularniejsze modele SEAT-a, a także dobre praktyki przydatne podczas podróży.



Platforma niebawem zostanie rozwinięta również o funkcję indywidualnych transmisji audio-wideo dostosowanych do personalnych potrzeb klienta. Podczas takiego połączenia odwiedzający będzie mógł skontaktować się z poziomu przeglądarki internetowej przez czat lub połączenie audio z ekspertem, który przedstawi szczegóły prezentowanych modeli. Udział w e-spotkaniach i indywidualnych transmisjach SEAT-a nie wymaga rejestracji i jest łatwo dostępny przez wtyczkę na stronie SEAT.pl.

Nowy Leon już w Polsce

Uruchomienie Wirtualnego Salonu stało się okazją do szerszego przedstawienia nowej generacji Leona. Podczas e-spotkań uczestnicy za pomocą chatu mogą na żywo zadawać pytania odnośnie modelu. Eksperci marki na życzenie prezentują detale wnętrza i karoserii Leona oraz wprowadzone innowacje technologiczne.

- To rozwiązanie pozwoliło nam w bezpieczny sposób przybliżyć najnowszy model publiczności. Dzięki Wirtualnemu Salonowi zapewniamy fanom marki stały dostęp do aktualności bez konieczności wychodzenia z domu, co jest szczególnie doceniane w obecnej sytuacji. Mamy świadomość, że nawet po oficjalnym zdjęciu restrykcji wielu ludzi będzie wolało ograniczyć wyjścia ­- dodaje Góralczyk. ­­- Nasz projekt odpowiada na tę potrzebę. W Wirtualnym Salonie można dostrzec potrzebę ciągłej innowacji, która od 70 lat wpisuje się DNA SEAT-a.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Ponadto firma produkuje modele Ateca w Czechach, modele Tarraco w Niemczech, modele Alhambra w Portugalii, a modele Mii electric, pierwsze w 100% elektryczne samochody firmy SEAT, na Słowacji.

Firma posiada własne Centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1 000 inżynierów, którzy opracowują innowacyjne projekty, czyniąc SEAT największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.