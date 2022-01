Premiery Rolls-Royce Black Badge Ghost. Nowa odsłona klasyki

Kryzys półprzewodnikowy najwidoczniej ominął brytyjskiego producenta - sprzedaż w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o rekordowe 49 proc.



- To był naprawdę historyczny rok dla Rolls-Royce Motor Cars. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowaliśmy najwyższą w historii roczną sprzedaż, wprowadziliśmy najnowszy dodatek do naszej rodziny Black Badge, oszołomiliśmy świat naszymi możliwościami budowy nadwozi i poczyniliśmy ogromne postępy co do naszej całkowicie elektrycznej przyszłości - powiedział dyrektor generalny Torsten Müller-Ötvös,

Na tak cieszący markę wynik wpływ miał głownie rynek chiński oraz sprzedaż w USA. Klienci zainteresowani byli głównie modelami Ghost i Cullinan. Biorąc pod uwagę auta z przedziału cenowego powyżej 250 tys euro. marka jest aktualnie liderem sprzedaży na rynku.

Już teraz Rolls-Royce ma nadzieję na powtórzenie lub nawet pokonanie swojego rekordu - już teraz rezerwacje składane są na dziewięć miesięcy w przód!



