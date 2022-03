Producenci Renault na liście wstydu. Nie wycofa się z Rosji

Nie wiadomo jednak, co będzie z produkcją samochodów Łady. W firmie AwtoWAZ, która produkuje samochody tej marki, Renault ma 69 proc. akcji, pozostałe 31 proc. należy do rosyjskiego koncernu zbrojeniowego Rostec, na czele którego stoi przyjaciel Putina, objęty sankcjami oligarcha, Siergiej Czemiezow.

Podczas gdy zdecydowana większość firm albo zawiesza swoją działalność na rynku rosyjskim, albo całkowicie z Rosji się wycofuje, Renault we wtorek ogłosiło, że wznawia produkcję w swoich zakładach Awtoframos w Moskwie, w którym produkowane są Renault Duster, Renault Kaptur i Renault Arkana oraz Nissana Terrano (będący kopią Dustera).

Spotkało się to oczywiście z olbrzymią krytyką i oskarżeniami o finansowanie zbrodniczych rosyjskich działań w Ukrainie. W efekcie firma się ugięła i w środę wieczorem ogłosiła, że działalność zakładu w Moskwie zostanie zawieszona. Podała również, że jeśli chodzi o zakłady AwtoWAZ-a w Togliatti i Iżewsku (niedługo po rosyjskiej agresji stanęły ze względu na brak kluczowych komponentów), to rozważa wszystkie opcje.

Zapewne nie bez wpływu na ten stan rzeczy miało przemówienie prezydenta Ukrainy, który za pośrednictwem połączenia wideo wystąpił we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Zelenski apelował do władz, by francuskie firmy wycofały się z Rosji i przestały wspierać jej "wojenną machinę". Dodatkowo minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba wezwał do ogólnoświatowego bojkotu Renault.

Rosja jest drugim największym rynkiem dla Renault, za rodzimym, francuskim. W sumie do koncernu należy około 30 procent rosyjskiego rynku, a w fabrykach należących do Renault (i AwtoWAZ) pracuje około 45 tysięcy osób. Zaangażowanie Francuzów w Rosji jest więc potężne, a inwestycje w samego tylko AwtoWAZ-a wyniosły 2 mld euro.

W efekcie od wybuchu wojny kurs akcji Renault spadł o około 25 procent.



