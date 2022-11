Produkcja akumulatorów w Europie pod znakiem zapytania. Powodem drogi prąd

Spis treści: 01 Energia elektryczna drożeje, szef Volkswagena ostrzega

Energia elektryczna drożeje, szef Volkswagena ostrzega

Oczywiście decyzja o zaprzestaniu kupowania czegokolwiek, z paliwem na czele, od państwa, które niesprowokowane napadło na sąsiada, jest jak najbardziej słuszna. Jednocześnie wymagać jednak będzie od państw Starego Kontynentu opanowania nowej rzeczywistości, a więc opracowania nowych kierunków dostaw droższego gazu czy powrotu do energetyki jądrowej.

To wszystko wymaga czasu. Krótkoterminowym efektem sankcji jest znaczny wzrost cen energii w Europie. A to odbija się nie tylko na kosztach życia czy ładowania samochodów elektrycznych. Trochę paradoksalnie - drogi prąd może utrudnić rozwinięcie europejskiej produkcji baterii do aut elektrycznych. Ostrzegł przed tym dyrektor generalny Volkswagena, Thomas Schafer.

Europejskie fabryki akumulatorów sposobem na uniezależnienie od Chin

Europejscy producenci samochodów chcą uniezależnić się od baterii produkowanych w Chinach, stąd zamierzają w Europie rozwijać zakłady produkujące akumulatory. A drogi prąd może to uniemożliwić.

"Jeśli nie uda nam się szybko i skutecznie obniżyć cen energii w Niemczech i Europie, inwestycje w energochłonną produkcję i nowe fabryki ogniw akumulatorowych w Niemczech i Unii Europejskiej będą praktycznie nieopłacalne" - napisał Schafer w jednym z serwisów społecznościowych.

Wpis miał związek z spotkaniem ministrów gospodarki Niemiec i Francji, do którego doszło w zeszłym tygodniu. Jego efekty nie spodobały się szefowi VW, wg niego poruszone tematy nie rozwiązują problemów "w kluczowych aspektach."

Tarcia między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską

Do mocnego uniezależnienia od Chin dąży również USA. Administracja Joe Bidena przyjęła specjalną ustawę, która m.in. umożliwić zwiększenie produkcji samochodów elektrycznych i akumulatorów w Stanach Zjednoczonych. Ma to być osiągnięte poprzez szereg ulg na zakup samochodów elektrycznych, przy czym muszą one być wyprodukowane w USA.

To oczywiście nie spodobało się... Unii Europejskiej. Jej przedstawiciele wskazali, że w Niemczech najchętniej kupowanym autem elektrycznym jest Tesla Model Y, a nie byłoby to możliwe, gdyby wszyscy producenci samochodów nie byli w Europie traktowani jednakowo i tego samego żądają od USA.

Volkswagen planuje, że do 2030 roku będzie produkował akumulatory w sześciu europejskich fabrykach. Koncern utworzył nawet w tym celu specjalną firmę o nazwie PowerCo. W lipcu rozpoczęła ona budowę pierwszego zakładu w Niemczech.



Jednak niespokojna sytuacja na globalnych rynkach oraz drożejąca energia elektryczna mogą zachwiać rozwijającą się elektromobilnością. Przynajmniej w jej europejskim wydaniu.

