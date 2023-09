Jak informuje amerykański Urząd ds. bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), w ponad 3,3 mln samochodów marek Hyundai, Kia i Genesis może dojść do samoistnego pożaru, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju.

Hyundai - Kia. Problem z układem hamulcowym może wywołać pożar

Jak informuje NHTSA, przyczyną kłopotów jest układ hamulcowy, z którego może dojść do wycieku płynu hamulcowego, w efekcie może dojść do zwarcia w centralce ABS i w konsekwencji do pożaru.

Hyundai już ogłosił, że wszyscy właściciele samochodów objętych akcją serwisową zostaną zaproszeni do serwisów celem bezpłatnej wymiany bezpiecznika modułu ABS. Akcja nawrotowa Kii zapewne będzie wyglądać identycznie.

Ponad 3,3 mln samochodów Kii i Hyundaia z wadliwym układem hamulcowym

Problem dotyczy następujących modeli Hyundaia (w sumie 1,64 mln pojazdów):

2012-2015 Accent,

2012-2015 Azera,

2011-2015 Elantra,

2013-2015 Elantra Coupe,

2014-2015 Equus,

2011-2015 Genesis Coupe,

2013-2015 Santa Fe,

2013 Santa Fe Sport,

2011-2015 Sonata HEV,

2010-2013 Tucson,

2015 Tucson Fuel Cell,

2012-2015 Veloster

2010-2012 Veracruz,

oraz Kii (w sumie 1,73 mln pojazdów):

2014-2016 Cadenza,

2011-2013 Forte/Forte Koup,

2015-2017 K900,

2010-2015 Optima,

2011-2013 Optima Hybrid,

2011 -2017 Rio,

2010 Rondo,

2011-2014 Sorento,

2011-2013 Soul i

2010-2013 Sportage.

Podane lata nie są latami produkcji, ale tzw. latami modelowymi.



W USA doszło doszło do 21 pożarów samochodów Hyundaia wywołanych usterką układu hamulcowego, ponadto miały miejsce 22 incydenty związane z pojawieniem się dymu, ognia lub stopieniem modułu ABS, które nie zakończyły się pożarem samochodu. Rannych ani zabitych w tych zdarzeniach nie było.

Z kolei Kia zanotowała trzy pożary samochodów, jeden pożar komory silnikowej oraz sześć przypadków stopienia się modułu ABS. W tych zdarzeniach również nikt nie ucierpiał.

Kolejna wpadka Hyundaia i Kii w USA

To kolejna wpadka wizerunkowa koncernu Kia - Hyundai na rynku amerykańskim. Koreańczycy zmagają się z rosną liczbą pozwów dotyczących masowych kradzieży. Jak się okazało, mimo oficjalnego informowania o szeregu zabezpieczeń antykradzieżowych szereg modeli pozbawionych był nawet immobilizerów.

W efekcie w internecie pojawił się instrukcje, pokazujące, jak łatwo można ukraść wybrane modele Kii i Hyundaia. Pozwy przeciwko producentowi złożyły m.in. miasta Seattle i Chicago.