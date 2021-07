Porsche nawiązało współpracę z BASF

Pierwsza jazda Porsche Cayenne Turbo GT - supersuv

Cellforce Group (CFG), spółka joint venture Porsche i Customcells, wybrała niemiecki koncern chemiczny BASF na wyłącznego partnera w rozwoju ogniw swoich akumulatorów litowo-jonowych nowej generacji. W ramach współpracy BASF dostarczy wysokoenergetyczne aktywne materiały katodowe HEDTM NCM, które pozwolą stworzyć wysokowydajne ogniwa akumulatorowe, cechujące się dużą gęstością energii i umożliwiające szybkie ładowanie.

Nowe akumulatory będzie produkować spółka Cellforce Group z siedzibą w Tybindze w Niemczech; fabryka baterii ma rozpocząć działalność w 2024 r., z początkową wydajnością co najmniej 100 MWh rocznie - co pozwoli "zasilić" 1000 pojazdów wyścigowych oraz o wysokich osiągach.

Jako wiodący światowy dostawca wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych BASF dysponuje silną siecią badawczo-rozwojową. Dzięki zakładom produkcyjnym w Harjavalcie w Finlandii - gdzie powstają prekursory aktywnych materiałów katodowych - oraz w Schwarzheide w Niemczech, zajmujących się produkcją aktywnych materiałów katodowych, od 2022 r. BASF będzie w stanie dostarczać materiały do wytwarzania baterii o wyjątkowych parametrach. Dotyczy to również odpowiedzialnego, jak i niezawodnego pozyskiwania surowców, a to wszystko przy dążeniu do jak najniższego śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Aby zamknąć obieg, odpady produkcyjne z przyszłej fabryki akumulatorów Cellforce Group będą trafiały do recyklingu w prototypowym zakładzie recyklingu akumulatorów firmy BASF w Schwarzheide w Niemczech. Lit, nikiel, kobalt oraz mangan zostaną poddane tu recyklingowi w procesie hydrometalurgicznym i ponownie wprowadzone do procesu produkcyjnego aktywnych materiałów katodowych BASF.



