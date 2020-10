Polskie naczepy jeżdżą po Afryce!

​Producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych, spółka Wielton dostarczyła kolejną serię naczep na rynek afrykański. Produkt trafił do klienta z Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej). Łącznie w ciągu trzech ostatnich lat firma przekazała klientowi ponad 65 naczep.

Rekordowy wynik polskiego potentata!

W komunikacie przesłanym w czwartek spółka poinformowała, że od momentu powołania Wielton Africa w Abidżanie w 2017 r., Grupa Wielton inwestuje w rozwój nowych produktów dla rynku afrykańskiego, "buduje organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawnia łańcuch dostaw i usługi dla klientów".

Zwrócono uwagę, że w ramach ostatniego kontraktu spółka dostarczyła 25 wywrotek Strong Sahel do klienta z Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To kolejne zrealizowane zamówienie dla tego klienta. Łącznie w ciągu trzech ostatnich lat Wielton przekazał ponad 65 naczep i planuje dostawy ok. 100 dodatkowych w ciągu dwóch lat.



Pierwszy wiceprezes zarządu CEO Grupy Wielton Mariusz Golec uważa, że rynek afrykański rozwija się dynamicznie i jest bardzo chłonny. "Początkowo skupialiśmy się tylko na Afryce Zachodniej, a od ubiegłego roku jesteśmy obecni także w Afryce Wschodniej, Centralnej oraz od roku bieżącego również w wybranych krajach Magrebu" - mówi.



Wielton Africa przekazał firmie Fortex w tym roku naczepy Strong Sahel, przeznaczone głównie do transportu różnego rodzaju materiałów sypkich: przemysłowych, kopalnianych oraz rolniczych.



"Zgodnie z potrzebami rynku afrykańskiego, dostosowujemy naszą ofertę głównie dla sektora wydobywczego i cementowego" - wskazał dyrektor zarządzający Wielton Africa Artur Pietrzak.



Jak informuje Wielton, dostarczenie kolejnej serii naczep na rynek afrykański zostało realizowane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wykupił część zobowiązań kontrahenta wynikającą z kontraktu eksportowego, a tym samym wsparł możliwość dostarczenia 25 naczep marki Wielton do partnera z Wybrzeża Kości Słoniowej.



Założony w 1996 r. Wielton SA to największy producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Polsce i jeden z dziesięciu największych producentów w branży na świecie. W ramach grupy zatrudnia około 3,5 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. w Wieluniu.