Polska firma chce podbić Europę. Opracowała rewolucyjną metodę recyklingu

Contec to polska firma z siedzibą w Warszawie. Jej zakład "produkcyjny" znajduje się w Szczecinie. Przedsiębiorstwo zajmuje się recyklingiem opon przy wykorzystaniu innowacyjnej, autorskiej technologii odzyskiwania surowców. Chodzi o proces pyrolizy z wykorzystaniem stopionej soli.

Zużyte opony kontra polscy naukowcy

Mieliśmy przy tym wsparcie zewnętrznych ekspertów, w tym zespół naukowy Politechniki Warszawskiej. Rezultatem naszej pracy jest zakład pilotażowy w Szczecinie i prężnie działające dwie linie do pirolizy - informuje Contec.

Innowacyjność polega na zastosowaniu w procesie autorskiej technologii wykorzystania ciekłych soli do rozgrzania reaktora (jako czynnik przewodzący ciepło), w którym zachodzi proces pirolizy. Technologia o nazwie Molten pozwala utrzymać ciągłość procesu w optymalnych warunkach, przez co jest on bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej ekonomiczny. Contec jako pierwszy producent na świecie skomercjalizował takie rozwiązanie.



Zdecydowaliśmy się na rozwój tej technologii, gdyż ciekła sól ma bardzo dobre parametry przenoszenia ciepła, dzięki czemu pozwala na większą kontrolę całego procesu i zapewnia powtarzalną jakość produktu - tłumaczy w rozmowie z WNP.PL prezes Contecu Krzysztof Wróblewski.

Dzięki swojej technologii, Contec jest w stanie w efektywny i bezpieczny sposób dać zużytym oponom nowe życie - zamieniając je w surowce, które mogą być użyte m.in. przy produkcji nowych opon i innych produktów gumowych.

Co można odzyskać ze zużytych opon?

W ramach recyklingu z opon odzyskać można m.in.:



sadzę techniczną,



olej popirolityczny,



stal



W pierwszej części procesu odzyskiwana jest stal, która zostaje oddzielona od opon na etapie produkcji granulatu gumowego.



Granulat poddawany jest pirolizie w procesie, w którym powstają gaz oraz odzyskana sadza techniczna (rCB). Gaz, który odbiera się z reaktorów w wysokiej temperaturze, zostaje schłodzony i większość wykrapla się jako olej popirolityczny. Olej ten odznacza się znaczną zawartością biowęgla i znajduje szerokie zastosowanie jako surowiec w procesach petrochemicznych.



Surowa sadza rCB jest następnie przetwarzana do postaci granulek, dzięki czemu znajduje swoje zastosowanie jako zamiennik wielu gatunków konwencjonalnej sadzy technicznej.

Polska firma rusza na podbój Europy

Obecnie w zakładzie w Szczecinie, w oparciu o technologię Molten, działają dwie linie do pirolizy opon. Firma nie ukrywa, że ma zamiar wyjść ze swoją technologią na szerokie wody - działalność Contecu idealnie wpisuje się bowiem w promowaną w UE w gospodarkę o obiegu zamkniętym.



Firma pozyskała właśnie 10 mln euro, które planuje przeznaczyć na rozbudowę zakładu w Szczenicie. Pieniądze wyłożą dwaj inwestorzy - HiTech ASI, fundusz corporate venture capital Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Warsaw Equity Group, który jest większościowym akcjonariuszem. Po sfinalizowaniu prac Contec będzie mógł nominalnie przetwarzać 33 tys. ton zużytych opon rocznie - trzy razy więcej niż obecnie.



Docelowo polska firma chciałaby posiadać kilka tego typu zakładów w Europie. Aktualnie prowadzone są już analizy mające na celu określenie optymalnych lokalizacji pod budowę kolejnych zakładów.



Co roku na świecie ponad miliard zużytych opon nadaje się do utylizacji, w samej Unii Europejskiej jest to ponad 3 mln ton odpadu. Według różnych szacunków nawet dwie trzecie zużytych opon jest - często nielegalnie - spalana lub zakopywana.