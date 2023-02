415 tysięcy aut na złom. Jakich samochodów pozbywają się Polacy?

Spis treści: 01 Polskie auta mniej trwałe niż sprowadzone?

Według najnowszych danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów średni wiek samochodu osobowego w Polsce, w oparciu o wpisy aktualizowane (z wyłączeniem tzw. "martwych dusz"), wynosi obecnie 15 lat. Dla porównania, średni wiek samochodu zezłomowanego w roku 2022 wyniósł 22 lata. Ze statystycznego punktu widzenia, przeciętne auto trafiające w ubiegłym roku do stacji demontażu wyprodukowane zostało w roku 2000. Mowa więc o pojazdach pokroju Golfa IV, Passata B5, Astry H czy Fiata Seicento.

Polskie auta mniej trwałe niż sprowadzone?

Co ciekawe, samochody, które od początku poruszały się po polskich drogach (z polskiego salonu), złomowane są średnio po 18 latach eksploatacji. Z danych Instytutu SAMAR wynika natomiast, że zdecydowanie dłużej - bo aż 11 lat od czasu pierwszej rejestracji w kraju - pozostają w użytku samochody sprowadzane. Biorąc pod uwagę, że średni wiek samochodu osobowego sprowadzonego w 2022 roku do Polski to blisko 14 lat, statystyczne auto, jakie trafia nas Wisłę w ramach tzw. prywatnego importu, kończy swoją drogową karierę po blisko 25 latach jazdy.

Zjawisko łatwo jednak wytłumaczyć, jeśli przyjrzymy się zakupowym preferencjom rodaków sprzed 18 lat. Krótko po roku 2000 jako nowe na nasze drogi tłumnie trafiały przecież pojazdy pokroju Matiza, Punto czy Seicento, których ogólna trwałość, a zwłaszcza poziom zabezpieczenia antykorozyjnego, były dalekie od ideału.

Ile samochodów zezłomowano w Polsce w 2022 roku?

Jak poinformowało Interię Ministerstwo Cyfryzacji, które sprawuje nadzór nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, w ubiegłym roku do stacji demontażu pojazdów w Polsce trafiło:

415 348 samochodów osobowych,



31 459 samochodów ciężarowych,



1 771 autobusów.



W przypadku samochodów ciężarowych trzeba jednak wiedzieć, że mowa nie o pojazdach z DMC powyżej 3,5 tony lecz wpisach widniejących w dowodach rejestracyjnych. Nie powinno więc dziwić, że pierwsza piątka najczęściej złomowanych w ubiegłym roku "ciężarówek" to:

Fiat Ducato - 1207 wyrejestrowanych,



Renault Kangoo - 1140 wyrejestrowanych,



Ford Transit - 1080 wyrejestrowanych,



Citroen Berlingo - 883 wyrejestrowanych.

Zdjęcie Najczęściej złomowanym autobusem w 2022 roku był Autosan H9 / Adam Staśkiewicz / Agencja SE/East News

Nieco bardziej wiarygodnie prezentuje się zestawienie najczęściej kasowanych w ubiegłym roku autobusów. Niekwestionowanym liderem jest tutaj poczciwy Autosan H9 - w pierwszej dziesiątce najczęściej złomowanych autobusów znajdziemy aż trzy odmiany tego pojazdu (110 egzemplarzy). Do tego coraz tłumniej odchodzą też - produkowane w Polsce od 1999 roku - autobusy marki Solaris. W ubiegłym roku na złom trafiło m.in.:

22 egzemplarze Solarisa Urbino 12,

19 egzemplarzy Solarisa Urbino 18,

20 egzemplarzy "innych" Solarisów (sama marka bez określenia modelu).



Najczęściej złomowane w Polsce samochody osobowe. Ranking 2022

Większych emocji nie wzbudza za to zestawienie najczęściej złomowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych. Co ciekawe, odwzorowuje ono raczej strukturę importu indywidualnego niż preferencje zakupowe polskich kierowców sprzed dwóch dekad. W zestawieniu dwudziestu najczęściej złomowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych znajdziemy np. tylko jednego przedstawiciela marki Daewoo (Matiz) i zaledwie dwa Fiaty (Seicento i Punto).



