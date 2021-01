Połączenie koncernu PSA z FCA - jest decyzja

Akcjonariusze francuskiego koncernu samochodowego PSA i włosko-amerykańskiego producenta samochodów Fiat Chrysler wyrazili w poniedziałek zgodę na połączenie obu koncernów. Nowa grupa zajmie czwarte miejsce wśród największych na świecie producentów aut.

Zdjęcie /AFP Producenci Aż trzy nowe auta z Polski!

Zielone światło akcjonariuszy dla planowanej fuzji da początek nowej grupie o nazwie Stellantis.



Fuzję PSA i Fiata Chryslera ogłoszono w październiku 2019 r. Po miesiącach kryzysu, kiedy to globalna sprzedaż samochodów spadła o 17 proc. w 2020 r., zdecydowano o połączeniu obu koncernów.



Fabryki PSA i Fiata Chryslera były zamknięte przez długie tygodnie, a tysiące ich pracowników pozostawały na tymczasowym bezrobociu z powodu pandemii koronawirusa.



Komisja Europejska wyraziła poważne zastrzeżenia w połowie czerwca wobec fuzji i ogłosiła "dogłębne dochodzenie" w sprawie konsekwencji tego połączenia dla segmentu małych i średnich aut.



W związku z zastrzeżeniami Brukseli odnośnie fuzji PSA zgodziło się m.in. na obniżenie cen części zamiennych do pojazdów Toyoty, które koncern wytwarza.



Zaledwie kilka miesięcy przed ogłoszeniem fuzji obu producentów Fiat Chrysler rozważał umowę z innym francuskim producentem samochodów, grupą Renault, ale ostatecznie nie doszło do połączenia.



1 kwietnia rozpoczęły się poufne negocjacje między PSA i FCA. Spotkania na najwyższym szczeblu na temat synergii związanych z platformami przemysłowymi i układami napędowymi organizowano w Genewie, w Paryżu i Detroit.

Reklama

W lipcu 2019 roku Robert Peugeot zaproponował zakup FCA przez PSA. Po kilku tygodniach strony zgodziły się jednak na połączenie "równych sobie". Dojście do właściwej formuły zajęło kolejne trzy miesiące dyskusji.



FCA miał wypłacić swoim akcjonariuszom wyjątkową dywidendę w wysokości 5,5 mld euro, podczas gdy PSA zobowiązał się do dystrybucji posiadanych akcji firmy Faurecii - producenta części samochodowych.



Z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa grupy ogłosiły, że wyjątkowa dywidenda w wysokości 5,5 mld obiecana akcjonariuszom FCA została skorygowana do 2,9 miliarda, a 46 proc. udziałów Faurecii, spółki zależnej PSA, zostanie ostatecznie przydzielone równo właścicielom PSA i FCA - informuje w poniedziałek dziennik "Le Figaro".



Nowy podmiot zajmie czwarte miejsce wśród największych światowych producentów samochodowych za Volkswagenem, Toyotą oraz Renault-Nissan-Mitsubishi. PSA sprzedaje 90 proc. swojej produkcji w Europie, a FCA ponad 60 proc. w Ameryce Północnej.