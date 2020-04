Pick-upy Toyoty w różnych stronach świata

Toyota Hilux to najbardziej znany pick-up Toyoty i jeden z najpopularniejszych modeli w tym segmencie. Na całym świecie kierowcy potrzebujący niezawodnego auta, które wszystko zniesie i poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach, transportując przy tym sporo ładunku, chętnie sięgają po ten model. Trwałość, niezawodność i możliwości terenowe to trzy kluczowe atuty Hiluxa, a jednocześnie trzy najważniejsze cechy auta terenowego, które nieraz decydują o tym, czy jego właściciel w ogóle jest w stanie funkcjonować.

Warto jednak pamiętać, że Hilux nie jest jedynym pick-upem japońskiej marki. Na niektórych rynkach Toyota oferuje także inne terenówki na ramie z paką. Na przykład w Australii czy RPA obok Hiluxa można kupić także Land Cruisera 70 z takim typem nadwozia. Natomiast w USA i Kanadzie Hilux został zastąpiony przez dwa inne, charakterystyczne dla tej części świata pick-upy - Tacomę i Tundrę. Czy dwa pick-upy do wyboru to dużo? Na pewno nie uważają tak w Meksyku, gdzie można kupić zarówno te dwa amerykańskie auta, jak i Hiluxa.



Globalny pick-up Toyoty

Hilux obok Land Cruisera, Priusa, Corolli, Camry czy Cariny należy do tych legendarnych modeli Toyoty, dzięki którym japońska marka zapracowała sobie na zasłużoną renomę producenta najbardziej trwałych i niezawodnych aut. Toyota kojarzy się na całym świecie z niezniszczalnymi terenówkami w takim samym stopniu jak z hybrydami.

Toyota Hilux jest produkowana od 1968 roku i obecnie w salonach dostępna jest jej 8. generacja. Auto ma długość 5330 mm przy rozstawie osi 3085 mm, wysokość maksymalnie 1815 mm i szerokość do 1855 mm. Długość bagażnika zależy od rodzaju nadwozia i wynosi od 1555 mm do 2350 mm.

Pick-up może pociągnąć przyczepę maksymalnie do 2800-3350 kg (w zależności od wersji auta). W Europie Hilux jest napędzany jednym silnikiem - 2,4-litrowym dieslem o mocy 150 KM przy 3400 obr./min. i momencie obrotowym 400 Nm przy 1600-2000 obr./min., współpracującym z 6-stopnową skrzynią manualną lub automatyczną. Silnik ten, należący do serii Global Diesel, spełnia normę emisji spalin Euro 6.2. i w zależności od wersji może zużywać od 8,1-10,2 l/100 paliwa w standardzie WLTP. Auto jest dostępne w wersji 4x2 lub 4x4 z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.

O jego możliwościach terenowych decyduje przede wszystkim wzmocniona konstrukcja na ramie, wysokie zawieszenie, dobre kąty natarcia, zejścia i rampowy oraz możliwość brodzenia w wodzie do głębokości 700 mm. Jednak dużą pomoc stanowią także systemy elektroniczne - wspomaganie ruszania na wzniesieniu i zjazd ze wzniesienia, aktywna kontrola trakcji (system hamuje jednym z kół, które traci przyczepność, przekazując równomiernie moc na pozostałe trzy), a także (pośrednio) system stabilizacji toru jazdy przyczepy. Sporo przydatnych dodatków znajduje się w topowej wersji Dakar - w tym orurowanie i zamykana klapa paki, 18-calowe felgi aluminiowe, stopnie po bokach i hak. Hilux może być też wyposażony w systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, czujniki parkowania, system multimedialny czy kamerę cofania, a klimatyzacja i radio są w standardzie.

Land Cruiser 70 ute

W Australii Toyota również oferuje Hiluxa. Co więcej, jest to najpopularniejszy samochód w tym ogromnym kraju, w którym kierowcy kochają pick-upy - nazywane w lokalnym żargonie ute. Jednak w katalogu japońskiej marki widnieje jeszcze jeden pick-up, i to całkiem niespodziewany. Chodzi mianowicie o Land Cruisera 70.

W Europie Land Cruiser to luksusowe auto terenowe z pełnym nadwoziem. To dlatego, że na naszym rynku sprzedawany jest model 150. Jednak słynna, niezniszczalna, choć dość surowa Siedemdziesiątka wciąż jest produkowana na wiele rynków, w tym dla Australii. I co ciekawe, można ją kupić zarówno z zakrytym nadwoziem Wagon lub Troop Carrier, jak i w wersji pick-up z pojedynczą lub podwójną kabiną.

Land Cruiser 70 jest produkowany bez przerwy od 1984 roku, ale oczywiście w tym czasie przeszedł wiele modernizacji. Został zaprojektowany jako auto do ciężkiej pracy w trudnych warunkach, stąd jego mocna stalowa konstrukcja zbudowana na stalowej ramie. Szerokie, muskularne nadwozie kryje pod maską 4,5-litrowego turbodiesla V8 o mocy 205 KM przy 3400 obr./min i momencie obrotowym 430 Nm w zakresie 1200-3200 obr./min. Auto szybko przyspiesza, świetnie radzi sobie w terenie i może przewozić potężne ładunki oraz ciągnąć przyczepę do 3,5 tony. Dzięki EGR (Exhaust Gas Recirculation) Land Cruiser pick-up spełnia normę emisji spalin Euro 5. Silnik współpracuje z 5-stopniową manualną skrzynią biegów.

Land Cruiser 70 ute ma długość do 5230 mm i rozstaw osi 3180 mm. Szerokość mieści się w zakresie 1790-1870 mm, a wysokość w przedziale 1945-1970 mm. W przednim słupku zamontowany jest snorkel. Masywny przedni zderzak został zaprojektowany w taki sposób, by uzyskać jak największy kąt natarcia. Duże okna poprawiają widoczność. W wyposażeniu samochodu znajdziemy tempomat i aktywną kontrolę trakcji oraz klimatyzację w standardzie.

Amerykański sen

Amerykanie mają własne pojęcie o tym, co to znaczy duży samochód. Uwielbiany na całym świecie masywny Hilux dla mieszkańców Ameryki wydaje się jeszcze nie dość potężny. Dlatego na tym rynku Toyota oferuje dwa pick-upy wielkości kamienicy.

Na rozgrzewkę oferowana jest Tacoma o długości 5392 mm i rozstawie osi 3236 mm, szerokości 1889-1910 mm i wysokości 1910 mm. Za to Tundra to prawdziwy potwór - długość od 5814 mm w wersji Standard Bed do 6294 mm w odmianie Long Bed mówią same za siebie. Tundra jest przy tym szeroka na 2029 mm i wysoka maksymalnie na 1 960 mm, a rozstaw osi to 3700 lub 4180 mm. Jak widać amerykańskie pick-upy Toyoty są pod każdym względem większe od Hiluxa i LC 70 ute. Tacoma może pociągnąć przyczepę o masie do 2900 kg, zaś Tundra o masie do 4580 kg, w czym pomaga system stabilizacji toru jazdy przyczepy.

Gama napędowa Tacomy składa się z dwóch silników benzynowych. Bazowy, 4-cylindrowy motor ma pojemność 2,7 l ma 160 KM mocy i 244 Nm momentu obrotowego. Większy silnik to 3,5-litrowy V6 VVT-iW o mocy 278 KM i momencie 360 Nm. Podstawową skrzynią biegów jest 6-stopniowy automat, ale silnik V6 można sparować także z 6-biegową manualną skrzynią.

Z kolei Tundra kryje pod maską potężny 5,7-litrowy V8 znany z Land Cruisera 200. Motor ten o mocy 381 KM przy 5600 ogr./min. osiąga maksymalny moment obrotowy 544 Nm przy 3600 obr./min.

Obie Toyoty nie tylko mają imponujące możliwości terenowe wynikające z ich konstrukcji, ale mogą się pochwalić również zaawansowanymi systemami wspierającymi off-roadową jazdę. Tundra może się pochwalić mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu czy aktywną kontrolą trakcji. Lista systemów Tacomy jest natomiast prawie tak długa jak w luksusowym europejskim Land Cruiserze. Znajdziemy na niej Crawl Control, system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select), elektroniczną blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, Multi-terrain Monitor, system wspomagający wjazd na wzniesienie i amortyzatory Bilstein. Oba pick-upy występują także w topowej wersji TRD Pro, opracowanej przez Toyota Racing Development, sportowe ramię Toyoty w USA.