Alcantara to syntetyczny materiał przypominający zamsz, który wyróżnia się miękkością, trwałością i wymaga specjalnej pielęgnacji.

Alcantara to syntetyczny materiał wykonany z mikrowłókien poliestrowych i poliuretanowych, które są dwadzieścia razy cieńsze od ludzkiego włosa. Pomimo swojego sztucznego pochodzenia, materiał ten naśladuje naturalny zamsz lub nubuk, zapewniając jednocześnie większą trwałość i odporność. Charakterystyczna cecha alcantary to możliwość zaczesywania włókien w różnych kierunkach, co tworzy efekt ciemniejszych i jaśniejszych plam na powierzchni.