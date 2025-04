Zima nie jest łatwym sezonem dla osób, które chcą dbać o swoje auto. Błoto, śnieg i sól zostawiają ślady w samochodzie. Dodajmy do tego zabrudzenia stworzone przez dzieci podczas np. jazdy na ferie, albo plamy po rzeczach, które przewoziliśmy w środku. Na progu sezonu wiosennego wielu kierowców mogło się zorientować, że wnętrze ich aut nie prezentuje się tak, jakby tego chcieli. Zabrudzona tapicerka sprawia, że w samochodzie mniej przyjemnie się przebywa. Nawet świeży, nietani samochód zaczyna wyglądać kiepsko, gdy fotele mają plamy. Dodajmy też, że brud może być problemem zdrowotnym - kurz, roztocza i bakterie mogą zaszkodzić, zwłaszcza małym dzieciom i alergikom.

Co można z tym zrobić? Trzeba wszystko wyczyścić. Czy da się zrobić to samemu? Odpowiedź brzmi: zazwyczaj tak. Na szczęście gdy robi się cieplej, tego typu „operacje” stają się łatwiejsze do przeprowadzenia.

Proces czyszczenia należy rozpocząć od odkurzania. Pamiętajmy o dotarciu odkurzaczem do wszystkich możliwych zakamarków, pod dywanikami, obok foteli, na kanapie czy w bagażniku. Można skorzystać ze specjalnego odkurzacza samochodowego, sprawdzi się też sprzęt dostępny na myjniach czy stacjach benzynowych - warto jednak wybrać taki, który zapewnia odpowiednią moc działania. Usuwanie w ten sposób okruchów, sierści, piachu i tak dalej to podstawa czystości w samochodzie. Jeśli jednak chcemy po prostu pozbyć się plam i innych zabrudzeń, musimy wykonać o krok więcej.

Pranie tapicerki domowym sposobem

W sytuacji, w której chcemy usunąć z tapicerki pojedyncze, niezbyt mocne plamy np. z potu, przydatna będzie soda oczyszczona. Rozsypujemy ją na plamach, zostawiamy na 20-30 minut, a następnie ścieramy miękką ścierką. Po kilku godzinach należy odkurzyć siedzenia.

Świetnie sprawdzi się w tym celu także pasta sodowa, czyli roztwór sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego i wody. Po wykonaniu takiej „mikstury” rozprowadzamy ją na tapicerce, czekamy kilkanaście minut i usuwamy gąbką lub wilgotną ścierką.

W celu wyczyszczenia tapicerki bez konieczności wizyty w specjalistycznym zakładzie, warto „uzbroić się” także w płyn do naczyń. Po wymieszaniu go z ciepłą wodą powstanie piana, którą rozprowadza się po tapicerce. Po upływie mniej więcej kwadransa czyścimy wszystko wilgotną szmatką, a następnie czekamy, aż wyschnie.

W usuwaniu plam sprawdzi się także np. talk, można też stosować specjalne spraye, płyny i szampony stworzone do tapicerek samochodowych. Warto jednak unikać najtańszych - wymagają często mocnego szorowania, co może spowodować powstanie uszkodzeń.

Jak czyścić skórzaną tapicerkę?

Domowe sposoby na czyszczenie tapicerki skórzanej to np. stosowanie octu zmieszanego z wodą lub oliwą, a następnie stosowanie takiego roztworu do wycierania siedzeń. Można skorzystać też z szarego mydła. Po myciu i po tym, jak tapicerka skórzana wyschnie, należy ją natłuścić i odpowiednio zabezpieczyć - najlepiej postawić na stworzone w tym celu preparaty, ewentualnie na oleje naturalne.

Ile trwa pranie tapicerki?

Cały proces najlepiej przeprowadzić podczas suchego, ciepłego dnia, by tapicerka w miarę sprawnie wyschła. Pamiętajmy też, że rzadko kiedy uda nam się działać jedynie miejscowo w celu usuwania plam. Najczęściej trzeba będzie wyczyścić już cały element, np. fotel - inaczej możemy zauważyć potem różnice w odcieniu tapicerki albo smugi. To zabiera czas. Cały proces czyszczenia może zająć ok. 2 godzin.

W przypadku skorzystania z usług zakładu zajmującego się praniem - kompleksowe czyszczenie całego wnętrza, z uwzględnieniem sufitu czy podłogi może zająć nawet 8-10 godzin, zależnie od wielkości wnętrza pojazdu. Pranie samych foteli i kanapy to kwestia ok. 2 godzin. Ile kosztuje pranie tapicerki? Profesjonaliści biorą zwykle ok. 50-100 zł za element (czyli np. za fotel), zaś kompleksowy pakiet to najczęściej kwestia wydatku na poziomie od 200 zł (za pranie foteli i kanapy, boczków czy zagłówków i dywaników) po nawet ponad 500 zł za kompleksowe czyszczenie wnętrza wraz z impregnacją i ozonowaniem. Warto pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od firmy, miasta i samochodu. Jak widać, decydując się na samodzielne czyszczenie, można sporo zaoszczędzić - przy naprawdę mocnych, starych zabrudzeniach lepiej jednak postawić na profesjonalne zakłady, dysponujące skuteczniejszą chemią i urządzeniami. Ważne, by czyścić wnętrze auta regularnie. Dzięki temu przebywanie w aucie będzie zdrowsze i bardziej higieniczne, a poza tym - po prostu przyjemniejsze.

