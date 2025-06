Kłopoty finansowe Marelli to nie nowość

Firma już w 2022 roku walczyła o przetrwanie, korzystając z japońskiego systemu ADR, czyli procedury ugodowej, która pozwoliła uniknąć bankructwa. Jednak teraz sytuacja jest poważniejsza. Według doniesień agencji Kyodo, Marelli rozważa skorzystanie z procedury Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to czasowe zawieszenie spłat zobowiązań i próbę wyjścia z kryzysu pod okiem amerykańskiego sądu.

Choć taki ruch nie oznacza natychmiastowej likwidacji, to dla inwestorów i klientów jest jasnym sygnałem - Marelli ma problem z płynnością finansową.

Marelli to nie jest firma z drugiego planu. Jej właścicielem jest amerykański fundusz typu private equity KKR, ktory najpierw kupił od Nissana borykającego się z problemu producenta części Calsonic Kansei, a następnie, w 2019 Calsonic, na zlecenie KKR odkupiło od koncernu Fiat Chrysler Automobiles (za 6,2 mld euro) włoskiego producenta części Magneti Marelli. Powstała w ten sposób japońsko-włoska firma została przemianowana na Marelli.

Obecnie Marelli produkuje systemy oświetlenia, komponenty elektryczne i elementy wnętrz, które trafiają do Nissana, Stellantisa, Hondy i Toyoty. Każde opóźnienie dostaw to kłopoty dla fabryk tych producentów - a to już scenariusz, którego nikt w motoryzacji nie chce powtarzać po doświadczeniach z pandemii i kryzysu półprzewodników.