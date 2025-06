Podczas niedzielnych zawodów Wrak-Race w Gliwicach doszło do poważnego wypadku. Jeden z samochodów, Toyota Yaris, stracił koło, które następnie uderzyło w kobietę obserwującą zawody tuż przy ogrodzeniu.

Wypadek na Wrak-Race w Gliwicach - co się wydarzyło?

Kierowca był trzeźwy, a służby ratunkowe natychmiast podjęły akcję. Śmigłowiec LPR zabrał poszkodowaną do szpitala. Policja zabezpieczyła miejsce wypadku, przesłuchała świadków i zbiera materiał dowodowy.

Wrak-Race to zawody dla amatorów, którzy startują starymi autami o wartości do tysiąca złotych. Z założenia ma to być zabawa z domieszką adrenaliny, ale z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy zapewniają, że dbają o sprawdzenie samochodów i odpowiednie zabezpieczenie toru.