Peugeot ma nowe logo. Wygląda znajomo?

Tak jak wielu innych producentów w ostatnich miesiącach, także Peugeot zdecydował się na stworzenie nowej wersji swojego logo. Całkowicie różni się od dotychczas stosowanego, ale nie jest to całkowicie nowy dla marki projekt. Ma jednak wyrażać bardzo wiele wzniosłych rzeczy, których dotychczasowe znaczki z lwem (najwyraźniej) nie wyrażały.

Zdjęcie Salon Peugeota z nowym logo /

Nowe logo Peugeota to teraz tarcza herbowa z głową lwa oraz napisem PEUGEOT ponad nią. Dalekie odejście od stosowanych od lat grafik, przedstawiających całą sylwetkę lwa, stojącego na tylnych łapach. Znawcy marki szybko jednak podchwycą, że jest to takie samo logo, jak pokazane w 1960 roku. Różnica jest taka, że lwi łeb oraz grzywę narysowano oszczędniejszą kreską, a sam wyraz pyska jest wyraźnie mniej groźny (ewolucję logo Peugeota zobaczycie na poniższym filmie).

Tradycją w branży jest, że producent, po zaprezentowaniu swojego nowego znaczka, wyjaśnia co takiego on wyraża. Jak czytamy w komunikacie, logo stosowane od 2010 roku musiało zostać zmienione, aby ukoronować awans rynkowy marki (Peugeot stara się być odbierany jako marka częściowo premium). "Nowy herb dumnie oświetla wartości marki Peugeot, a został zaprojektowany tak, by oparł się upływowi czasu (przynajmniej do kolejnej wymiany logo). Jest on ponadczasową, uniwersalną i multikulturową formą identyfikacji. To symbol przynależności i uznania. Jest synonimem prestiżu, pewności siebie, długowieczności oraz rodowodu. Wraz z nową formą wizualnej identyfikacji, Peugeot dołącza do historii oraz hipernowoczesności."



Producent długo jeszcze opowiada o tym, co wyraża nowe logo, ale z punktu widzenia klientów, istotniejsze mają być zmiany w salonach sprzedaży. Jak podkreśla producent, staną się one jeszcze bardziej "ludzkim", "bardziej wizualnym" i "bardziej edukacyjnym" doświadczeniem. Czyli chyba zostanie przeprowadzona zmiana wystroju i pojawią się nowe gadżety, typu stoły z ekranami dotykowymi. Klienci mają dzięki tym zmianom odkryć nowe możliwości mobilności oraz nowe technologie.