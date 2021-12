Producenci Aston Martin ponownie w Polsce. Otwarto nowy salon w Warszawie

Dopiero co informowaliśmy o powrocie Astona Martina do Polski, a teraz mamy jeszcze bardziej niezwykłą zapowiedź. W naszym kraju pojawi się oficjalne przedstawicielstwo marki Pagani. Salon ma się nazywać Pagani of Warsaw, co jednoznacznie wskazuje jego lokalizację.

Firmą, która zdecydowała się reprezentować markę tak egzotyczną, jest Grupa Pietrzak. Trudno więc mówić o zaskoczeniu, ponieważ od lat oferuje ona polskim klientom Ferrari, Maserati, a od pewnego czasu także Koenigseggi! Pagani pasować będzie idealnie do tego niezwykłego portfolio.



Marka Pagani zawładnęła wyobraźnią fanów motoryzacji za sprawą modelu Zonda, który w 2012 roku zastąpiła Huayra, oferowana w różnych wersjach po dziś dzień.

