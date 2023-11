Ostatnie Audi TT zjechało z linii produkcyjnej. To koniec pewnej epoki

Audi TT kończy karierę. Było produkowane ponad 25 lat

Dla jednych zbyt kobiece, dla drugich auto fryzjera, a dla jeszcze innych miniaturka R8 i motoryzacyjne marzenie. Jak każdy samochód, Audi TT miało swoich zwolenników i przeciwników, ale dziś nie o gustach. Po ponad 25 latach obecności na rynku małe coupe (i roadster) z Ingolstadt na dobre żegna się z fabryką węgierskim zakładem w Gyor. Z linii produkcyjnej zjechał właśnie ostatni, 662 762 egzemplarz w usportowionej wersji TTS. Produkcja tego modelu ruszyła 18 lutego 1998 roku i zakończyła się 10 listopada 2023 roku. Trwała dokładnie 9396 dni, blisko 1342 tygodni, prawie 309 miesięcy i ponad 25 i pół roku.

Rewolucja w gamie. Tak urodziło się Audi TT

W połowie lat 90. w gamie Audi nastąpiły wielkie zmiany. Debiut flagowej limuzyny A8 doprowadził do zmiany nazewnictwa. Wówczas Audi 80 zmieniło się w A4, zaś Audi 100 w A6. Niedługo później do oferty dołączyło kompaktowe A3. Wszystkie nowości zostały zaprojektowane w nowym języku stylistycznym, który pokazywał, w jakim kierunku zmierza marka. Wtedy również w rodzinie czterech pierścieni pojawiło się miejsce na nowy model.

Zdjęcie Wizualizacja pierwszego Audi TT / Audi

Ówczesny szef designu Peter Schreyer z amerykańskim projektantem Freemanem Thomasem stworzyli szkice małego, nacechowanego sportem coupe o nazwie “TT". Skrót wywodzi się od “Tourist Throphy", jednej z najstarszych imprez motorowych na świecie. Koncept zaprezentowany we wrześniu 1995 roku na targach IAA we Frankfurcie wzbudził spore zainteresowanie. Czemu w nazwie modelu nie znalazła się litera “A" i liczba? Właśnie w ten sposób producent chciał podkreślić, że to będzie coś innego, niż dotychczas.

Audi TT zadebiutowało jako “jeżdżąca rzeźba"

Kilka miesięcy później zapada decyzja o wdrożeniu TT do oferty. W grudniu 1995 roku, ruszają przygotowania do masowej produkcji kompaktowego coupe, które zdaniem głównego projektanta, Torsena Wenzela, było “jeżdżącą rzeźbą, o najwyższej jakości powierzchni i linii". Największą rolę zdaniem Wenzela odgrywał fakt, że karoseria wydawała się być wykonana z jednego elementu, a przód pozbawiony tradycyjnych zwisów zderzaka podkreślał przejrzystą formę modeli. Finalnie produkcja Audi TT Coupe, opartego na płycie podłogowej Golfa IV, ruszyła w węgierskim zakładzie Audi Hungaria Motor Kft. na początku 1998 roku. W następnym poszerzono ofertę o wersję Roadster.

Zdjęcie Audi TT pierwszej generacji (8N) / Audi

Pierwsza generacja występowała z 4-cylindrowymi silnikami turbo o mocy od 150 do 225 KM, jak również jednostką V6 o mocy 250 KM. Z czasem w ofercie pojawiła się także odmiana TT quattro Sport, której 4-cylindrowy motor generował moc 240 KM. Przez osiem lat, od 1998 do 2006 roku, wyprodukowano 178 765 egzemplarzy Audi TT Coupe pierwszej generacji (8N), a od 1999 do 2006 roku 90 733 sztuk Audi TT Roadster.

Druga generacja wprowadziła sporo nowości

Pierwsze Audi TT sprzedawało się bardzo dobrze, dlatego projekt musiał zostać kontynuowany. Druga generacja (8J) wprowadzona na rynek w 2006 (Coupé) i 2007 (Roadster), bazowała na platformie drugiej generacji Audi A3. W drugiej generacji pojawiły się LED-owe reflektory, adaptacyjne zawieszenie, a także wysokoprężny silnik - w tym przypadku 2.0 TDI. W 2008 roku model po raz pierwszy debiutuje w sportowej wersji TTS z silnikiem turbo o pojemności 2 litrów i mocy 272 KM, a rok później jeszcze bardziej rasowe TT RS z 2,5-litrowym pięciocylindrowym silnikiem turbo o mocy 340 KM i 360 KM w Audi TT RS plus.

Zdjęcie Audi TT pierwszej generacji (8J) / Audi

Trzecia i ostatnia była najbliżej ideału

Podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2014 roku producent z Ingolstadt prezentuje trzecią i ostatnią generację (8S) kompaktowego coupe. Zbliżona wyglądem do nowego R8, wyposażona w cyfrowe zegary i pozbawiona wyświetlacza centralnego. W kokpicie panuje jeszcze większy minimalizm, na którym inżynierom zawsze zależało. Tym sposobem uwaga kierowcy koncentrowała się tylko na drodze. Po blisko 16 latach nie zmienia się jednak kształt korka wlewu paliwa - ciągle jest okrągły.

Najnowsza odsłona z 2-litrowym silnikiem TFSI i manualną skrzynią waży zaledwie 1230 kg, czyli ok. 50 kg mniej, od swojego poprzednika. Oczywiście gama silnikowa była znacznie większa. Topowym modelem było początkowo Audi TTS z 2-litrowym silnikiem turbo o mocy 310 KM, jednak w 2016 roku zadebiutowało Audi TT RS z 2,5-litrowym pięciocylindrowym silnikiem turbo o mocy 400 KM.