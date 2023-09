Spis treści: 01 W Tychach ruszyła produkcja Fiata 600e

W Tychach ruszyła produkcja Fiata 600e

W zakładzie w Tychach powstawać będzie kolejny elektryczny crossover od koncernu Stellantis - Fiat 600e. Po nieco ponad dwóch miesiącach od oficjalnej premiery modelu, w polskim zakładzie ruszyła regularna produkcja modelu. Pierwszym wyprodukowanym egzemplarzem była topowa wersja La Prima w pomarańczowym kolorze "Sun of Italy".

Za napęd auta odpowiada silnik o mocy 156 KM. Energię magazynuje akumulator o pojemności 54 kWh. Według normy WLTP elektryczny crossover segmentu B od Fiata dysponuje zasięgiem wynoszącym 400 km w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim. Samochód dostępny będzie w dwóch wariantach: La Prima i RED.

Fiat 600e jest kolejnym elektrycznym modelem, który będzie powstawał w Tychach. W styczniu tego roku rozpoczęła się produkcja pierwszego z elektrycznych "trojaczków" koncernu Stellantis - Jeepa Avengera (samochód jest zdobywcą tytułu European Car of The Year 2023). W przyszłym roku natomiast zakład powinien rozpocząć produkcję elektrycznego modelu Alfy Romeo.

Zakład Stellantisa w Tychach pracuje na trzy zmiany

Obecnie tyska fabryka prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym i zatrudnia ponad 2 tys. osób.

Uruchomienie produkcji trzech nowych modeli stanowi część ogłoszonego w 2020 roku planu rozwojowego tyskiej fabryki. W sumie kosztował on ok. 170 mln euro (ponad 790 mln złotych). Avenger i 600e powstają na jednej, nowej linii. Nie została ona jednak zbudowana od podstaw. Zjeżdżały z niej wcześniej inne modele. W ramach wspomnianego planu zaadaptowano wiele działających już w fabryce urządzeń. Pozwoliło to na obniżenie kosztów całego projektu.

W Tychach ma powstawać 45 samochodów na godzinę

Fabryka planuje, że wydajność produkcyjna wyniesie ok. 45 samochodów na godzinę. W skali roku oznaczać to ma przekroczenie poziomu 80 tys. aut przy pracy na jedną zmianę.

Tyski zakład zaczął pracę w 1975 roku. Od tamtej pory do grudnia 2022 r. z jego taśm zjechało 10,8 mln samochodów. Drugim wśród najpopularniejszych samochodów produkowanych przez fabrykę jest wciąż produkowany - już od 15 lat - Fiat 500. Dotychczas wyprodukowano 2,7 mln egzemplarzy.

Oprócz tego modelu w produkcji pozostaje Abarth 500 oraz sprzedawana tylko na rynku włoskim Lancia Ypsilon.