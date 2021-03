​Porsche uruchamia własny cyfrowy kanał sprzedaży nowych i używanych samochodów, które są dostępne od ręki. Za pośrednictwem platformy Porsche One Market Place - sklepu internetowego Porsche - potencjalni klienci mogą teraz wybrać preferowany model spośród aut oferowanych w salonach dealerskich w całym kraju. Ponadto platforma pozwala klientom na przeprowadzenie najważniejszych czynności związanych z zakupem bezpośrednio w internecie - niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdują.

Reklama

Zdjęcie Porsche będzie można zamówić przez internet /

- Klienci w naturalny sposób przemieszczają się dziś pomiędzy cyfrowym światem a fizycznymi punktami sprzedaży - mówi Detlev von Platen, członek zarządu Porsche AG ds. sprzedaży i marketingu. - Nasz nowy cyfrowy »sklep« odpowiada na ten trend i sprawia, że zakup samochodu jest jeszcze łatwiejszy. Będziemy dalej rozwijać ten całościowy cyfrowy ekosystem - oprócz samochodów na całym świecie chcemy oferować tam specyficzne dla Porsche produkty i usługi mobilne.

Reklama

Wprowadzony właśnie kanał sprzedaży będzie współistniał z dotychczasową sprzedażą w salonach. Dostęp do oferty zapewnia klientom Porsche One Market Place - internetowy sklep Porsche, w którym można zarezerwować wybrane auto. A jeśli potencjalny nabywca zechce pozostawić swój używany wóz w rozliczeniu, wstępne informacje na ten temat również może podać online.



Platforma łączy się z usługą dostępną już jako Porsche Finder - czyli wyszukiwarką Porsche, dzięki której potencjalni klienci Porsche mogą odnajdywać pożądane samochody, "prześwietlając" listę nowych i używanych egzemplarzy w magazynach różnych dealerów. Od listopada 2020 r. auto można nie tylko wyszukać, ale - za pośrednictwem Porsche One Market Place - skorzystać także z funkcji rezerwacji. Dzięki temu klient ma możliwość zakupu samochodu przez internet, co wiąże się ze złożeniem wiążącego zamówienia.



- Jesteśmy dumni z faktu, że możemy zaoferować naszym klientom opcję cyfrowego zakupu w istniejącym środowisku Porsche - i wprowadzić to jako zintegrowane rozwiązanie na naszym krajowym, polskim rynku. Cyfrowe doświadczenie nie zastępuje wizyty w Porsche Centrum, a raczej ją uzupełnia i optymalizuje. Cieszymy się, że dajemy naszym klientom możliwość zamówienia wymarzonego samochodu w zaciszu własnego domu, w sposób elastycznie dopasowany do ich stylu życia i harmonogramu - mówi Wojciech Grzegorski, dyrektor marki Porsche w Polsce.



Wdrożenie platformy sklepu internetowego Porsche One Market Place stanowi element strategii cyfryzacji Porsche, która oprócz samochodów obejmie wszystkie produkty i usługi opracowywane w odpowiedzi na stale zmieniające się potrzeby klientów w zakresie mobilności. Porsche zamierza poszerzyć ten kanał, tak aby stworzyć sklep z produktami i usługami marki.



- Wizja naszej platformy obejmuje nie tylko sprzedaż samochodów przez internet, ale i zaoferowanie szerokiej gamy produktów i usług online - takich, które pozwolą nam być jak najbliżej klienta - dodaje Wojciech Grzegorski.