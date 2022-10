Nowe plany wobec fabryki w Gliwicach. Takich aut jeszcze tam nie produkowano

Spis treści: 01 Stellantis: rynek kamperów przeżywa renesans

Stellantis: rynek kamperów przeżywa renesans

Oficjalnie koncern Stellantis twierdzi, że rynek rynek pojazdów rekreacyjnych odradza się, a dowodem na to mają być liczby (będące na podobnym poziomie, co te sprzed pandemii) odwiedzających oraz wystawców na najważniejszych wydarzeniach w tym sektorze. Chodzi tutaj o Salon Caravan w Düsseldorfie (odbywał się w dniach od 28 sierpnia do 4 września), a także Salon des Véhicules de Loisirs w Paryżu (od 24 września do 2 października). W obu brał udział francusko-włosko-amerykański koncern. Stellantis po raz pierwszy zaprezentował razem samochody czterech różnych marek (Fiat Professional, Citroën, Peugeot i Opel).

Ogłoszono przy okazji, że część zakładu w Gliwicach została przeznaczona właśnie na produkcję baz pod zabudowę kamperów. Dotychczas tego typu pojazdy powstawały jedynie w fabryce Sevel w Atessie we Włoszech.

Tak naprawdę to, co Stellantis podaje za przyczynę, można bardziej poczytywać za skutek. Popularność kamperów wzrosła w czasie pierwszych fali pandemii, kiedy nie było pewności, czy wakacje uda się spędzić w hotelu. Ponadto podróżowanie tego typu autem sprawiało, że kontakt z innymi ludźmi był rzadszy, a przez to spadało również ryzyko zarażenia się koronawirusem. Bez wątpienia należy przyznać Stellantisowi rację w jednym - rynek kamperów rozwija się.

Dlaczego jednak koncern zdecydował się na Gliwice? Właśnie tam powstają takie modele jak Peugeot Boxer czy Opel Movano, czyli auta, które stanowią podstawę do budowy samochodów kampingowych.

Produkcją baz do kamperów zajmie się Stellantis Gliwice

Na początku roku dwie spółki Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland, które działały w Gliwicach, połączyły się w Stellantis Gliwice.

Przez 23 lata (do końca listopada ubiegłego roku) spółka Opel Manufacturing Poland wyprodukowała w Gliwicach ponad 2,7 mln egzemplarzy różnych modeli Opla, w szczególności chodzi tutaj o pięć generacji Astry. Firma PSA MP z kolei przez kilka lat prowadziła, warte niemal 300 mln euro, przygotowania do otwarcia nowej fabryki samochodów dostawczych. Obecnie fabryka Stellantis Gliwice zatrudnia blisko 2 tys. pracowników.

Stellantis pracuje nad rozwiązaniami dla kompatkowego kampera

Producent informuje, że pracuje nad rozwiązaniami opracowywanymi dla kompaktowego kampera, którego zadaniem będzie zaspokojenie notowanego ostatnio wzrostu popytu. Zdaniem koncernu użytkownikami kamperów częściej są obecnie młode osoby. Nie szukają one wielkich aut, oferujących dużą ilość przestrzeni - większe znaczenie ma dla nich wszechstronność. To oznacza, że nie potrzebują auta wykorzystywanego okazjonalnie, na wycieczki, ale takiego, które posłuży również na co dzień.

Kiedy Stellantis Gliwice rozpocznie produkcję baz do kamperów?

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej Agnieszka Brania, rzecznik fabryk Stellantis w Gliwicach i Tychach, uruchomienie produkcji baz kampingowych ma nastąpić w przeciągu najbliższych tygodni. Ponadto zapowiedziała ona, że w dłuższej perspektywie plan produkcyjny zakłada ponad 200 sztuk takich pojazdów. Brania zaznacza jednak, że takie cele są brane pod uwagę przy założeniu, że sytuacja na rynku motoryzacyjnym nie pogorszy się. Samochody mają powstawać na tej samej linii co samochody dostawcze.

