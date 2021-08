Nowe laboratorium Forda będzie pracowało nad bateriami

Samochody elektryczne Ford Mustang Mach-E. Pierwsze egzemplarze wyjeżdżają z salonów

Laboratorium Ford Ion Park, zostanie otwarte w przyszłym roku. Projekt pochłonie 100 ze 185 milionów dolarów inwestycji Forda w rozwój, testowanie i budowę akumulatorów samochodowych i macierzy ogniw. Jest to część wartej 30 miliardów dolarów inwestycji firmy w elektryfikację do 2025 roku.

W 2010 roku Ford zobowiązał się do uczynienia Michigan "centrum doskonałości dla pojazdów elektrycznych" i wybrał lokalizację laboratorium w Romulus z myślą o współpracy i przyspieszonym udostępnianiu technologii. Firma zobowiązała się do produkowania całkowicie nowego, elektrycznego Forda F-150 Lightning w Rouge Electric Vehicle Center w Dearborn w stanie Michigan, dodając 500 nowych miejsc pracy. W tym roku Ford zmodernizował swoją 50-letnią fabrykę przekładni Van Dyke - zmieniając jej nazwę na Van Dyke Electric Powertrain Center i rozszerzając linię produkcyjną o silniki elektryczne i elektryczne skrzynie biegów do pojazdów hybrydowych i w pełni elektrycznych, zachowując łącznie 225 miejsc pracy.

Przygotowując się do otwarcia laboratorium Ford zmodernizuje istniejący już budynek o powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych, mieszczący miejsca pracy dla 200 inżynierów i obejmujący światowej klasy sprzęt do projektowania i produkcji elektrod, ogniw i macierzy oraz wykorzysta najnowocześniejszą technologię przy pilotażowym wdrażaniu nowych rozwiązań produkcyjnych. To z kolei umożliwi szybsze wprowadzenie przełomowych projektów ogniw akumulatorowych przy użyciu nowatorskich materiałów.

Zespół Ford Ion Park bada również możliwości lepszej integracji i innowacji na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego - od wydobycia po recykling - współpracując ze wszystkimi zespołami Forda, w tym ekspertami z nowego laboratorium benchmarkingu i testów akumulatorów Forda, Działem Obsługi Klienta Forda, a także kluczowymi dostawcami i partnerami.

