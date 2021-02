Nissan podsumowuje bardzo ważny dla siebie rok

Ubiegły rok stanowił dla oddziału Nissana w Europie Środkowo-Wschodniej jedno z największych wyzwań organizacyjnych w historii. Wynikało to z decyzji o przeniesieniu centrali Nissan Sales Central & Eastern Europe (NSCEE) z Budapesztu do Warszawy. Obecnie eksperci stacjonujący nad Wisłą zarządzają rynkami w Polsce oraz na Ukrainie, a w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech markę Nissan reprezentuje prywatny importer.

Zdjęcie Nissan Leaf /INTERIA.PL

- Ubiegły rok można podsumować jednym słowem - wyzwanie. Styczeń rozpoczęliśmy od planowania pracy w ramach nowej struktury, a już na koniec kwartału musieliśmy przestawić się na zarządzanie w trybie pandemicznym. Kolejne lockdowny w naturalny sposób odcisnęły piętno na całej branży motoryzacyjnej. Jednocześnie do obserwowanych przez nas zmian w zachowaniach konsumenckich podchodzimy optymistycznie. Po pierwsze, relatywnie coraz chętniej wybierane są crossovery, do których bez problemu można zapakować np. rzeczy na weekendowy biwak, a posiadanie prywatnego samochodu generalnie stało się dobrym sposobem na unikanie zagrożenia mogącego się wiązać z podróżowaniem komunikacją publiczną. Po drugie, cały czas rośnie świadomość dotycząca zdrowego trybu życia, w który w naturalny sposób wpisują się zeroemisyjne samochody. Rosną więc segmenty, w których Nissan posiada od lat ugruntowaną pozycję oraz renomę - powiedział Tomasz Latała-Golisz, Dyrektor Zarządzający Nissan Sales CEE.

Potwierdzają to wyniki sprzedażowe. Zmiana jest szczególnie widoczna w przypadku samochodów elektrycznych, w których wzrost - rok do roku - wyniósł w przypadku Nissana 120%. Sprawiło to, że w 2020 roku zeroemisyjne modele odpowiadały za 6,12% sprzedaży marki w Polsce. Średnia dla całego rynku jest ponad sześciokrotnie niższa i wynosi ok. 0,8%. Ponadto, mimo przybywającej w szybkim tempie konkurencji, Nissan po raz kolejny został liderem sprzedaży aut elektrycznych.

W warunkach pandemii, która zdominowała ubiegły rok, niezwykle ważną rolę odgrywała współpraca pomiędzy importerem a siecią dealerską. Budowane przez lata wzajemne zaufanie pozwoliło stworzyć fundamenty pod realizację wspólnych działań. Zdobyte w tym trudnym okresie doświadczenie umożliwi poprawę istniejących standardów i dalsze budowanie pozycji marki Nissan na polskim rynku. Warty podkreślenia jest fakt, że od momentu przeniesienia centrali Nissan Sales CEE do Warszawy, w Polsce rozpoczęło działalność 5 nowych punktów dealerskich: Odyssey w Kielcach, Odyssey w Lublinie, Ster w Radomiu, Wikar w Nowym Sączu, a ostatnio RTS w Elblągu.

Nissan NEXT

W maju ubiegłego roku Nissan ogłosił nowy, średniookresowy plan transformacji na lata 2020-2023. U podstaw opracowanej strategii na rynki europejskie leży skupienie się na dwóch obszarach, w których marka posiada największe doświadczenie i najmocniejszą pozycję rynkową - segmencie crossoverów oraz rozwoju napędów elektrycznych i zelektryfikowanych.

W naturalny sposób strategia przełożyła się na zmianę w podejściu do sprzedaży. Na czele listy priorytetów - w miejsce "volume" zostało umieszczone "value". Oznacza to, że priorytetowe jest kreowanie dodatkowej wartości dla klienta.

Najbardziej widocznym elementem przyjętego podejścia jest nowe logo, które pojawiło się już w blisko dziesięciu nowych punktach sprzedaży na naszym kontynencie, a docelowo znajdzie się także na nowych modelach Nissana.

A tych w 2021 roku nie zabraknie.

Przede wszystkim, w jeszcze w lutym premierę będzie miał bez dwóch zdań najważniejszy model w gamie marki, czyli Nissan Qashqai trzeciej generacji. Prekursor segmentu crossoverów, pomimo bardzo dynamicznego rozwoju tej części rynku, nadal jest najpopularniejszym tego typu pojazdem w Europie. W Polsce odpowiada za około połowę sprzedaży marki.

Modelem łączącym oba filary rozwoju Nissana - elektryfikację i crossovery - jest Ariya. Ten w pełni elektrycznych crossover coupé otwiera kolejny rozdział w historii marki, czego potwierdzeniem jest fakt, że jest to pierwszy model, na którym znajdzie się nowe logo marki.

Kolejną z zaplanowanych na ten rok nowości będzie specjalna edycja modelu, który 10 lat temu zapoczątkował elektryczną rewolucję w masowej mobilności. Nissan LEAF wyposażony w unikalne elementy stylistyczne i oznaczenia "LEAF10" zamyka klamrą rozwój marki w trakcie ostatniej dekady.