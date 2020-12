Nissan Leaf ma już 10 lat

Nissan świętuje 10. rocznicę rynkowej premiery elektrycznego modelu leaf, którego sprzedaż od chwili debiutu wyniosła pół miliona sztuk.

Leaf jest produkowany w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i sprzedawany na 59 rynkach na całym świecie. Coraz większa pojemność akumulatora, wydajność i osiągi sprawiają, że z auta typowo miejskiego, zmienił się w pojazd sprawdzających się w większości sytuacji.



Ponadto Nissan Leaf nie jest wyłącznie środkiem transportu. Samochód może być wykorzystywany jak generator prądu, by zapewnić źródło zasilania mieszkańcom prywatnych domów i pracownikom firm oraz ludności z regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Koncern Nissan szacuje, że właściciele modelu przejechali łącznie 16 miliardów kilometrów po drogach całego świata, dzięki czemu do naszej atmosfery trafiło ponad 2,5 miliona ton CO2 mniej.

W lipcu tego roku Nissan zaprezentował swojego kolejnego elektryka - crossovera Ariya. Jest to model, który odgrywa kluczową rolę w realizacji planu transformacji Nissan NEXT, którego celem jest sprzedaż miliona zelektryfikowanych samochodów rocznie do 2023 roku, w tym samochodów z napędem elektrycznym i zelektryfikowanym napędem e-POWER.

