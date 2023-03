Spis treści: 01 Nissan Ariya ma problem z kierownicą. Odpada

Zgodnie z listem, który Amerykański Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA) wysłał do Nissana, akcją objęte są 1063 egzemplarze SUV-a Ariya z roku modelowego 2023 znajdujące się w Stanach Zjednoczonych.

Przyczyny takiego stanu rzeczy Nissan dopatruje się w śrubie łączącej kierownicę z kolumną kierowniczą. Zdaniem japońskiego producenta może jej brakować, albo też została "nieprawidłowo dokręcona". W związku z tym istnieje ryzyko, że w czasie jazdy kierownica zwyczajnie odpadnie, co sprawi, że kierowca utraci panowanie nad pojazdem. To zaś może prowadzić do tragicznych skutków.

Na przełomie stycznia i lutego tego roku Nissan miał otrzymać dwa zgłoszenia dotyczące problemu. W związku z tym wszczął kontrolę. W jej wyniku wykryto kolejny przypadek. Producent zwrócił również uwagę, że nie jest świadomy, by w związku z tym problemem przydarzył się jakikolwiek wypadek.

Nissan poinformował, że śruba zostanie wymieniona przez dealera bezpłatnie. Jednocześnie zaapelował do użytkowników modelu, by najpierw sami sprawdzili, czy taka usterka faktycznie mogła zajść w ich samochodzie. Jak informuje producent, wystarczy, żeby kierowca delikatnie poruszał kierownicą do przodu i do tyłu. Jeśli kierownica będzie pracowała luźno, Nissan radzi, by skontaktować się z dealerem. Zdaniem japońskiego producenta problem nie wydaje się poważny, a akcja serwisowa jest tylko środkiem zapobiegawczym.

Nie tylko Nissan ma problem z odpadającą kierownicą

Nissan w tym problemie nie jest jednak odosobniony. NHTSA ogłosiła, że bada obecnie sprawę odpadania kierownicy w Tesli Model Y.

O takim przypadku już pisaliśmy. W trakcie jazdy, odebranym kilka dni wcześniej, Modelem Y kierownica oderwała się od kolumny kierowniczej. Wówczas Tesla za naprawę oczekiwała 103 dolarów. Ostatecznie samochód udało się naprawić za darmo. Urząd wie przynajmniej o jeszcze jednym przypadku Modelu Y z 2023 roku, w którym kierownica całkowicie odpadła.

Zdaniem NHTSA w obu pojazdach przekazanych właścicielom brak było śruby mocującej, łączącej kierownicę z kolumną. Urząd poinformował, że współpracuje z Teslą w celu określenia, czy problem dotyczy większej liczby pojazdów. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie firma Elona Muska borykała się z różnymi usterkami, ale większość z nich udawało się rozwiązać wprowadzając zdalne aktualizację. W tym przypadku jednak producent może mieć do czynienia z problemem dotykającym kwestii mechanicznych, a więc jego ewentualne rozwiązanie wymagałoby przeprowadzenia "fizycznej" akcji serwisowej.

