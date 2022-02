Motorynek Kryzys półprzewodnikowy zdemolował rynek. Tak źle jeszcze nie było

Niedobór chipów, choć odmieniany w zeszłym roku przez wszystkie przypadki, nadal wywiera presję na przemysł motoryzacyjny i stanowi istotne, a w niektórych przypadkach - wręcz egzystencjalne - wyzwanie dla producentów części motoryzacyjnych. Europejscy producenci części motoryzacyjnych z zadowoleniem przyjmują więc inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą unijnej regulacji w zakresie półprzewodników



Jak czytamy w komunikacie Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych - regulacja, która ma zostać opublikowana 8 lutego, przedstawia konkretne działania, które mają poprawić sytuację branży. Ściślej chodzi o:



Reklama

zwiększenie mocy produkcyjnych zgodnie z potrzebami przemysłu

postępowanie zgodnie z podejściem, które opiera się na istniejących mocnych stronach



utrzymanie i zaangażowanie w otwartą gospodarkę i współpracę międzynarodową



poprawa i atrakcyjność inwestycji prywatnych

"Europejska regulacja dot. półprzewodników stanowi okazję do wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw i dalszego umocnienia wiodącej pozycji europejskiego sektora motoryzacyjnego w zakresie innowacji. Strategia UE powinna opierać się na mocnych stronach projektowania chipów i motoryzacji, jednocześnie zwiększając możliwości produkcyjne zgodnie z potrzebami przemysłu. Przemysł półprzewodników i motoryzacyjny dostarczają rozwiązania o wysokiej wartości dla konsumentów i przedsiębiorstw dzięki globalnie zintegrowanym łańcuchom dostaw. Decydenci powinni zatem utrzymać swoje zaangażowanie na rzecz otwartego rynku i pomagać w dywersyfikacji łańcuchów dostaw we współpracy z globalnymi partnerami tam, gdzie to możliwe - mówi Sigrid de Vries, sekretarz generalna CLEPA - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych

Kryzys półprzewodnikowy - Europa największym poszkodowanym

W 2021 roku globalna produkcja 9,5 miliona pojazdów została opóźniona z powodu braku półprzewodników. Chociaż ten rok może wykazać skromne ożywienie światowej produkcji pojazdów osobowych, szacunki producentów i rynku nadal przewidują straty w produkcji średnio od 4 do 6 milionów pojazdów.



Branża motoryzacyjna UE jest nieproporcjonalnie dotknięta obecnym niedoborem półprzewodników. Co czwarty samochód, którego nie można było wyprodukować w zeszłym roku z powodu niedoboru, zostałby wyprodukowany w UE. W rezultacie udział UE w światowej produkcji pojazdów osobowych spadł z 18,6 proc. w 2019 roku do 15,8 proc. w roku 2021.



Oprócz produkcji pojazdów osobowych i dostawczych, zakłócenia w produkcji ciężarówek zagrażają zasadniczym obszarom motoryzacyjnych łańcuchów dostaw w UE. Motoryzacja odpowiada za 37 proc. popytu na półprzewodniki w Europie w porównaniu z 10 proc. na świecie, co wskazuje, że skuteczna strategia wspierania silnego europejskiego przemysłu mikroelektroniki powinna opierać się na centralnej roli producentów części motoryzacyjnych. Utrzymujący się niedobór wskazuje na potrzebę skoordynowanej unijnej polityki przemysłowej, która przeznacza znaczne inwestycje publiczne i tworzy odpowiednie warunki dla inwestycji prywatnych w celu wzmocnienia ekosystemu półprzewodników i zwiększenia zdolności produkcyjnych.



Jesteśmy obecnie w trakcie wielu wyzwań czekających na przemysł motoryzacyjny, w tym tych związanych z polityką klimatyczną UE, więc odpowiednie działania Unii Europejskiej pomagające pozbyć się jednego z wielu zmartwień będą mile widziane - mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający SDCM, członek zarządu CLEPA.

CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) popiera zobowiązanie UE do przyjęcia unijnej ustawy o półprzewodnikach, ale podkreśla potrzebę znacznych inwestycji wykraczających poza dotychczasowe zobowiązania. Tam, gdzie inne regiony posunęły się naprzód, dzięki kompleksowym planom inwestycji w półprzewodniki, inicjatywy polityczne i zobowiązania inwestycyjne rządów UE są znacznie mniejsze i brakuje im koordynacji i koncentracji.



Jeśli UE zajmie zbyt dużo czasu, aby zapewnić przejrzystość ram inwestycyjnych, firmy zainteresowane inwestowaniem w UE mogą zamiast tego postawić na inne regiony. Pierwsze oznaki takiego trendu już są widoczne.



***