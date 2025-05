Na początku maja Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu, zrzeszający firmy transportowe borykające się problemami finansowymi, złożył do wójta gminy Dorohusk zawiadomienie o protestu, do którego miałoby dojść w pobliżu przejścia granicznego z Ukrainą, na drodze krajowej nr 12. Wydarzenie zaplanowano na poniedziałek 12 maja 2025 roku.

To zaś oznacza, że zaplanowany protest ostatecznie się odbędzie. W rozmowie z PAP Rafał Mekler, organizator akcji, zapowiedział, że osoby biorące udział w demonstracji będą przepuszczać po jednej ciężarówce co godzinę - dotyczyć to będzie zarówno pojazdów zmierzających w stronę Ukrainy, jak i Polski. Nie będzie to jednak dotyczyć wszystkich samochodów. Protestujący będą na bieżąco przepuszczać autobusy, pomoc humanitarną czy pojazdy transportujące szybko psującą się żywność.