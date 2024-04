Spis treści: 01 Możesz zostać szefem Izery. Ruszył konkurs na prezesa

We wtorek 9 kwietnia rada nadzorcza ElectroMobility Poland odwołała dotychczasowego prezesa spółki - Piotra Zarębę - tymczasowo powierzając pełnienie jego obowiązków Pawłowi Ponecie.



Ze składu zarządu spółki został odwołany Piotr Zaremba pełniący funkcję prezesa zarządu od dnia 17 kwietnia 2018 roku podano w komunikacie spółki.

Poneta ma kierować ElectroMobility Poland do czasu powołania nowego prezesa w drodze konkursu, co powinno nastąpić najpóźniej do 6 maja bieżącego roku.



Możesz zostać szefem Izery. Ruszył konkurs na prezesa

Jak czytamy w komunikacie spółki - Paweł Poneta, który tymczasowo dzierżyć ma ster władzy w ElectroMobility Poland S.A do momentu wyłonienia nowego prezesa, jest "doświadczonym liderem w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji" z blisko 20-letnim stażem.

Ma na swoim koncie ponad 50 projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. przekonuje rada nadzorcza EMP

Sam Paweł Poneta jest aktualnie prezesem spółki Tauron Inwestycje. Wcześniej - od 2014 roku - Poneta pracował w Tauronie m.in. jako dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji

Miotła w Izerze. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym?

Odwołanie Piotra Zaremby ze stanowiska prezesa to kolejny etap zmian kadrowych, jakie przetaczają się właśnie przez ElectroMobility Poland. Przypominamy że 20 marca walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o wymianie członków Rady Nadzorczej spółki. Z jej składu odwołało wówczas Jacka Partyka, przewodniczego Rady Nadzorczej, Wojciecha Szyszko, sekretarza Rady Nadzorczej, oraz trzech członków Rady: Adama Michczyńskiego, Ferdynand Reissa, Maciej Kośća. Jedyną pozostawioną na stanowisku osobą jest dotychczasowa wiceprzewodnicząca - Katarzyna Maj - reprezentująca w Radzie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Na członków nowej Rady Nadzorczej powołani zostali: Maciej Mazur (dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych), Sławomir Miklaszewicz, Paweł Poneta, Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa i Jarosław Więcek.

Chociaż odwołanie z rady apolitycznego Wojciecha Szyszko - osoby, która przez wiele lat budowała w Polsce pozycję marki Kia - wydaje się zupełnie niezrozumiałe, pozostałe zmiany nie budzą wątpliwości. Jako pozytywny sygnał świadczący o podtrzymaniu zainteresowania projektem obecnych władz (90,8 proc. udziałów w ElectroMobility Poland ma Skarb Państwa) odebrano zwłaszcza powołanie na członka Rady Macieja Mazura - dyrektora zarządzającego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych czyli największej w Polsce organizacji lobbującej na rzecz elektromobilności i wiceprezesa AVERE - największej europejskiej organizacji branżowej zajmującej się kreowaniem rynku elektromobilności.



Izera zgodnie z planem. Pierwsze auta w 2026 roku

Niezależnie od zmian we władzach spółki pracownicy ElectroMobility Poland nie próżnują i deklarują, że Izera będzie gotowa do produkcji w obiecanym terminie. Jeszcze w marcu podpisano list intencyjny z polskim potentatem budowlanym - firmą MIRBUD S.A. - która odpowiadać ma za budowę fabryki Izery w Jaworznie. Zakład ruszyć ma najpóźniej w połowie 2026 roku - zakładany termin realizacji inwestycji to zaledwie 23 miesiące.

Już na początku przyszłego roku będzie można testować kluczowe funkcjonalności pojazdu przy pomocy wczesnych prototypów, które będą dojrzewały w kolejnych fazach (w których planowane jest m.in. również zastosowanie komponentów wyprodukowanych w seryjnych narzędziach). deklaruje w rozmowie z Interią Łukasza Maliczenko - dyrektor do spraw rozwoju technicznego produktu w ElectroMobility Poland

Oznacza to, że z technicznego punktu widzenia projekt pierwszy model Izery jest już w zasadzie "zamknięty" i gotowy do produkcji. Ciężar prac ElectroMobility Poland przesuwa się więc w stronę zapewnienia ciągłości dostaw niezbędnych do produkcji auta komponentów.