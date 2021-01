Mobilize EZ-1 Prototype - francuski pomysł na mobilność

Na dzisiejszej konferencji przedstawiciele Renault szeroko nakreślili plany na najbliższą przyszłość koncernu. Jedną z wielu nowości ma być marka Mobilize oraz jej pierwszy pojazd EZ-1 Prototype, nazywany "samochodem stworzonym do mobilności współdzielonej".

Mobilize EZ-1 Prototype określany jest przez przedstawicieli Renault jako "nowe rozwiązanie współdzielonej mobilności miejskiej". Wskazują, że jego użytkownicy będą płacić tylko za to, z czego korzystają - na podstawie czasu użytkowania lub przejechanej odległości. Pojazd oferuje dostęp bezkluczykowy i komunikuje się z użytkownikami za pośrednictwem smartfona. Czyli jest to kolejne auto na minuty, oferowane według znanej od lat formuły.



Różnica polega oczywiście na tym, że EZ-1 Prototype nie jest zwykłym autem zaprzęgniętym do carsharingu, ale pojazdem od podstaw stworzonym z myślą o takim użytkowaniu. To dwuosobowy samochód o długości zaledwie 2,3-metra długości, a więc mniejszy nawet od pierwszego Smarta. Jednym z ciekawych rozwiązań, jakie oferuje, są szklane drzwi sięgające od góry do dołu.

Mobilize EZ-1 Prototype to oczywiście pojazd elektryczny, ale wyróżniający się systemem wymiany akumulatorów. Rozwiązuje to problem częstych przestojów w wynajmie pojazdu, zwykle koniecznych do naładowania baterii.



Francuzi przywiązują też dużą wagę do ekologii - ich miejskie wozidełko wykonane jest w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, a pod koniec okresu użytkowania będzie w 95% nadawać się do recyklingu dzięki linii technologicznej zakładu Re-Factory we Flins.