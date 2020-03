Milion samochodów Tesli!

Giganci motoryzacyjnego rynku muszą przyglądać się tej sytuacji z niepokojem. Elon Musk poinformował niedawno, że z linii montażowej zjechała już Tesla z numerem 1 000 000.

Zdjęcie Tesla nie zwalnia tempa / Producenci Tesla określa europejskie plany produkcyjne

Jubileuszowe auto to Tesla Model Y w kolorze czerwonym. Co ciekawe, samochodu nie ma jeszcze w ofercie, więc - najprawdopodobniej - mamy do czynienia z jednym z egzemplarzy z tzw. preserii. Zgodnie z planem klienci otrzymać mają pierwsze Tesle Model Y we wrześniu.

Charyzmatyczny prezes Tesli pochwalił się historycznym wydarzeniem na serwisach społecznościowych, zamieszczając fotografię samochodu i załogi odpowiedzialnej za jego montaż.

Przypominamy, że na osiągnięcie pułapu miliona wyprodukowanych pojazdów Tesla potrzebowała niespełna 17 lat. Firma - wówczas jeszcze jako start-up - powołana została do życia w 2003 roku.

Pierwszym modelem Tesli był - bazujący na Lotusie Elise - model Roadster. Pierwszym modelem opracowanym samodzielnie przez Amerykanów była Tesla Model S, której produkcja rozpoczęła się w czerwcu 2014 roku. Pod koniec września 2015 ofertę uzupełnił crossover - Tesla Model X.

Najciekawiej prezentuje się jednak tempo rozwoju amerykańskiej marki. We wrześniu 2017 roku Tesla świętowała wyprodukowanie 250-tysiącznego samochodu. Pułap 300 tys. sztuk przekroczony został w lutym 2018 roku. Oznacza to, że pozostałe 700 tys. aut zbudowanych zostało w zaledwie dwa lata! Tegoroczne plany zakładały nawet budowę - uwaga - pół miliona pojazdów. W perspektywie rozprzestrzeniającego się koronawirusa wydają się one jednak mało prawdopodobne.

Na Starym Kontynencie Tesla dostarczyła w ubiegłym roku 214,1 tys. elektrycznych pojazdów. Lepszym wynikiem (252,9 tys. aut) pochwalić się mogło wyłącznie Renault. Dla porównania ubiegłoroczny wynik europejskiego giganta - Volkswagena - zamknął się liczbą nieco ponad 102,7 tys. elektrycznych pojazdów sprzedanych w Europie.

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy Tesla ma spore szanse stać się największym dostawcą elektrycznych aut na Starym Kontynencie, zanim jeszcze uruchomi swoją pierwszą europejską montownię - Gigafactory nr 4.