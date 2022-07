Michelin i Nokian wycofują się z rosyjskiego rynku

Spis treści: 01 Nokian i Michelin opuszczają Rosję

02 Nokian Tyres - odejście po 17 latach na rosyjskim rynku

03 Michelin - plany przekazania oddziału lokalnemu zarządowi

Nokian i Michelin opuszczają Rosję

Napaść Rosji na Ukrainę oraz sankcje gospodarcze i polityczne nałożone na agresora sprawiają, że kolejne firmy decydują się na całkowite zerwania kontaktów z Rosją. Do grona tych, którzy już zakończyli działanie w tym kraju dołączają dwie firmy oponiarskie - francuski Michelin i fińskiNokian Tyres. Podobne decyzje podjęły już wcześniej Pirelli i Continental.

Nokian Tyres - odejście po 17 latach na rosyjskim rynku

Nokian był pierwszą firmą produkującą opony, która postanowiła zareagować na działania podjęte wobec państwa rosyjskiego po jego agresji na Ukrainę. Rosyjskie zakłady stanęły, a produkcję przeniesiono do Finlandii oraz USA. Ogłoszono również przetransportowanie wyprodukowanych już w Rosji opon do magazynów w innych częściach Europy. Teraz Nokian podał, że całkowicie wycofa się z Rosji.

Nokian Tyres prowadził działalność w Rosji od 2005 roku. W czerwcu 2004 roku niedaleko Petersburga, został otwarty jeden z największych zakładów fińskiego producenta. Powstawała tam większość opon przeznaczonych na rynek europejski. Nokian zatrudniał w Rosji w sumie 1600 pracowników. Straty związane z wyjściem z tego rynku mają wynosić 300 mln euro. Jak informowała firma, "proces wyjścia ma odbyć się z poszanowaniem praw pracowników oraz przepisów obowiązujących w Rosji."

Michelin - plany przekazania oddziału lokalnemu zarządowi

Michelin zawiesił działalność w Rosji 15 marca. Francuska firma obiecała również, że udzieli wsparcia wszystkim pracownikom dotkniętym kryzysem. Michelin był pierwszym zagranicznym producentem opon, który wszedł na rynek rosyjski, miało to miejsce 18 lat temu. Francuska firma zatrudniała w tym kraju ok. 1000 osób, z czego 750 pracowało w fabryce w Dawidowie (dla porównania: Michelin w Polsce zatrudnia prawie 5 tys. pracowników). Powstawały tam głównie opony do aut osobowych oraz bieżnikowe opony ciężarowe, głównie na rynek lokalny.

Michelin podał, że obecnie pracuje nad takim rozwiązaniem, które będzie najkorzystniejsze dla pracowników. Pod uwagę jest brane przekazanie kontroli nad rosyjskim oddziałem lokalnemu zarządowi i utworzenie w ten sposób struktury niezależnej od samej spółki, która będzie działać pod nową nazwą.

