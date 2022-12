McLaren będzie projektował samochody z producentem myśliwców

Testy McLaren 720S Coupe – supersamochód dla każdego… milionera

Oficjalne ogłoszenie partnerstwa pomiędzy legendarnym McLarenem, a specjalnym oddziałem projektowym koncernu Lockheed Martin, wywołało niemałe poruszenie w światku motoryzacyjnym.

Skunk Works odpowiada bowiem za tajne projekty lotnicze giganta, a zatrudnieni tam inżynierowie mają na swoim koncie m.in. słynnego Blackbirda czy znanego z filmu Top Gun: Maverick, koncepcyjnego "Darkstara".

Współpraca technologiczna

Sam McLaren nazywa ten układ "współpracą technologiczną" i chociaż szczegóły umowy są na ten moment utajnione, wszystko wskazuje, że chodzi w niej o wdrożenie zupełnie nowego systemu projektowego.

Zdjęcie McLaren Artuta oraz Darkstar / materiały prasowe

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że nowe McLareny będą mogły powstawać przy pomocy innowacyjnego i szalenie zaawansowanego technologicznie oprogramowania, stosowanego przy tworzeniu wysokowydajnych samolotów bojowych. Wykorzystanie systemów firmy Skunk Works nie tylko wpłynie na możliwości przyszłych supercarów, ale także znacząco przyspieszy ich powstawanie.

Brytyjczycy nie wykluczają także, że współpraca może w przyszłości zaowocować zupełnie nowym, wyjątkowym modelem samochodu, który łączyłby cechy klasycznego supercara z samolotem odrzutowym.

Przyznać trzeba, że słowa te robią wrażenie i potrafią wywołać gęsią skórkę na ciele. Podobnie zresztą jak zaprezentowane wraz z komunikatem zdjęcia prasowe, które przedstawiają McLarena Arturę na tle wspomnianego Darkstara.

