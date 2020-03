Mazda zmienia plany produkcyjne w związku z koronawirusem

W odpowiedzi na globalne rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa wiele krajów szybko i radykalnie wzmocniło swoje środki zapobiegania zakażeniom, w tym wprowadziło godziny policyjne, zawieszenie sprzedaży detalicznej i ograniczenia dotyczące działalności przedsiębiorstw. W związku z tą sytuacją, Mazda zdecydowała się na dostosowanie produkcji w swoich zakładach na całym świecie z uwagi na trudności w pozyskiwaniu podzespołów i części, malejącą sprzedaż na rynkach zagranicznych i niepewność prognoz przyszłej sprzedaży.

W okresie od 28 marca do 30 kwietnia Mazda planuje wstrzymać produkcję na 13 dni, a w zakładach w Hiroszimie i Hofu uruchomić zmiany dzienne tylko przez 8 dni. Mazda zamierza przenieść część produkcji, pierwotnie planowanej na ten okres, na drugi kwartał lub kolejne miesiące roku obrotowego kończącego się w marcu 2021 r., monitorując jednocześnie rozwój sytuacji na globalnych rynkach. W okresie zawieszenia prac w fabrykach, działalność operacyjna będzie nadal prowadzona.

W pozostałych fabrykach Mazdy zlokalizowanych poza Japonią, zakład produkcyjny w Meksyku - Mazda de Mexico Vehicle Operation zostanie zamknięty przez ok. 10 dni począwszy od 25 marca, a AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. - fabryka Mazdy w Tajlandii zawiesi produkcję na podobny czas od końca marca.

W wybranych krajach, jak Japonia i Chiny Mazda będzie prowadzić wznowioną niedawno działalność handlową. W przypadku innych regionów świata, w tym Europy, decyzje będą zależne od lokalnej polityki i wprowadzanych z uwagi na epidemię zasad.