Mazda mimo pandemii chce osiągnąć prognozowaną sprzedaż

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za pierwszą połowę roku fiskalnego, raportując globalną sprzedaż 578 000 pojazdów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

Zdjęcie Mazda MX-30 /

Mimo że w większości regionów świata pandemia COVID-19 nadal wywiera istotny wpływ na globalne wyniki sprzedaży Mazdy, na wszystkich rynkach zanotowano zwiększoną sprzedaż w drugim kwartale w porównaniu do ubiegłego roku. W Japonii sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 48 000 samochodów, dając łącznie 74 000 egzemplarzy w pierwszej połowie obecnego roku fiskalnego. Rynek Ameryki Północnej zanotował liczony rok do roku 1% wzrost sprzedaży w drugim kwartale z wynikiem 104 000 egzemplarzy, raportując w pierwszej połowie roku ogółem 185 000 sprzedanych samochodów. W Chinach sprzedaż także wzrosła o 1% w okresie minionego kwartału do poziomu 56 000 sztuk, przynosząc w okresie od kwietnia do września sprzedaż łącznie 117 000 nowych samochodów.

W Europie odnotowano sprzedaż 54 000 samochodów w drugim kwartale, co łącznie w pierwszej połowie roku fiskalnego daje wynik 82 000 sztuk.

Zgodnie z prognozami Mazdy zakładającymi dalsze ożywienie sprzedaży w drugiej połowie roku fiskalnego, rynek europejski pozostaje na dobrej drodze do sprzedaży 196 000 sztuk w obecnym roku fiskalnym, dzięki odświeżonej linii crossoverów, łącznie z elektryczną MX-30 oraz CX-3 z rocznika modelowego 2021.

Przychody Mazdy poprawiły się również w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym dzięki wzrostowi sprzedaży i redukcji kosztów stałych, co doprowadziło do powstania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 95,1 miliarda jenów (786 mln euro).

W pierwszej połowie roku fiskalnego Mazda odnotowała sprzedaż netto w wysokości 1115,8 mld jenów (23,8 mld euro) oraz stratę z działalności operacyjnej w wysokości 52,9 mld jenów (437,1 mln). Strata netto wyniosła 93 mld jenów (768,6 mln).

Dzięki przywróceniu działalności operacyjnej i produkcji do poziomu sprzed pandemii w większości regionów świata, prognoza Mazdy na cały rok pozostaje niezmieniona. Mazda będzie nadal monitorować sytuację gospodarczą i tendencje w zakresie popytu na nowe samochody na każdym z rynków, gdzie oferowane są samochody marki.