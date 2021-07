Lexusy jako autonomiczne busy

Transport publiczny autonomicznymi Lexusami

Toyota Mobility Foundation (TMF), Energy Systems Network (ESN) i Indiana Economic Development Corporation (IEDC) połączyły siły z May Mobility, start-upem specjalizującym się w autonomicznych samochodach i zautomatyzowanym transporcie wahadłowym. Ich wspólny projekt to pilotaż autonomicznego transportu w Indianapolis i okolicach. Jest to jeden z wielu programów fundacji TMF, która zajmuje się zwiększaniem mobilności ludzi na całym świecie przy pomocy nowoczesnych technologii.

W programie weźmie udział pięć Lexusów RX 450h i jeden pojazd Polaris GEM dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w technologię autonomicznej jazdy firmy May Mobility. Publicznie dostępny, darmowy serwis transportowy Together in Motion AV będzie działał do 19 listopada 2021 roku, od poniedziałku do piątku między 7 rano a 19.00.

Trasa wiedzie od stacji Vermont do zachodniej części śródmieścia Indianapolis, dociera także do szpitali IU Health University Hospital oraz Riley Hospital for Children. Wyznaczono na niej 9 przystanków, a na tablicach informacyjnych z rozkładem jazdy umieszczono także kody QR, które odsyłają na stronę Together in Motion Indiana. Można na niej sprawdzić trasę i położenie wszystkich sześciu pojazdów pracujących w serwisie przy pomocy mapy Google oraz dowiedzieć się więcej o technologii autonomicznej jazdy firmy May Mobility. Pojazdy pojawiają się na przystankach w odstępach około 10-15 minut.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, po każdym kursie będą dezynfekowane, a ze wspólnego przejazdu będą mogli korzystać tylko mieszkańcy tego samego gospodarstwa domowego. Od pasażerów będzie wymagane także noszenie maseczek.

Promocja autonomicznego, niskoemisyjnego transportu

Nowy serwis powstał w ramach programu Together in Motion Indiana, uruchomionego przez Toyota Moblility Foundation 1 czerwca. Będą z niego korzystały m.in. społeczności Indiana University i Purdue University Indianapolis. Serwis oferujący przewóz osób autonomicznymi pojazdami poruszającymi się po wytyczonych trasach wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Toyota realizuje w ten sposób swoją ideę mobilności dla wszystkich (Mobility for All).

Jeszcze zanim program został uruchomiony, mieszkańcy Indianapolis oraz fani motorsportu mogli wypróbować autonomiczne Lexusy RX 450h podczas specjalnego pokazu połączonego z jazdami próbnymi, który towarzyszył 105. edycji wyścigu Indy 500. A w listopadzie, po zakończeniu pilotażu w stolicy Indiany, program zostanie przeniesiony do miasta Fishers w tym samym stanie. Lexusy RX450h zostały włączone do floty autonomicznych pojazdów May Mobility w marcu tego roku. W pierwszej kolejności zostały udostępnione użytkownikom w Arlington w Texasie.

Lexus RX 450h to duży SUV z napędem hybrydowym o mocy 313 KM, opartym na 3,5-litrowym benzynowym silniku V6, pracującym w cyklu Atkinsona. Hybrydowy RX przyspiesza do setki w 7,7 s, a jego zużycie paliwa wynosi od 7,6 l/100 km. Model jest dostępny w wersji pięciomiejscowej oraz w dłuższej, dla siedmiu osób (RX L).

Samochody hybrydowe i elektryczne są chętnie wykorzystywane przez wiele firm rozwijających technologie autonomicznej jazdy. Wynika to z tego, że auta z napędem konwencjonalnym nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości prądu, koniecznego do zasilania rozbudowanego systemu czujników i komputerów, zaś hybrydy i auta elektryczne mają go pod dostatkiem. Do budowy autonomicznych prototypów służyły hybrydowe modele Prius czy Lexus LS, a we flocie May Mobility obok RX 450h są także hybrydowe Toyoty Sienny.

Toyota wykorzystuje samochody hybrydowe także we własnych badaniach. Toyota Research Institute zbudowała flotę autonomicznych prototypów TRI-P4, opartych na Lexusie LS 500h piątej generacji. Samochód posłuży do rozwijania systemów autonomicznej jazdy Guardian i Chauffeur.

Toyota stawia na systemy autonomicznej jazdy

Nie jest to pierwsza współpraca Toyoty z May Mobility. W 2019 roku Toyota zainwestowała w ten startup z Michigan 50 milionów dolarów. Firma istnieje od 2017 roku i specjalizuje się w technologii autonomicznych samochodów oraz oferuje w kilku amerykańskich miastach publicznie dostępny transport oparty na autonomicznych samochodach, poruszających się po wyznaczonych trasach.

"Misją May Mobility jest zapewnienie bezpiecznych, przystępnych i niezawodnych środków transportu na całym świecie" - powiedział Edwin Olson, współzałożyciel i CEO May Mobility. - "Bardzo nas cieszy możliwość wprowadzenia technologii autonomicznych pojazdów do Indiany dzięki wsparciu Toyota Mobility Foundation i pozostałych partnerów".

Choć pod wpływem pandemii część firm zawiesiło swoje programy rozwoju technologii autonomicznego prowadzenia, Toyota pozostaje w grze i wciąż angażuje znaczne środki - zarówno prowadząc własne badania, jak i inwestując w inne podmioty, takie jak May Mobility. Za rozwój technologii automatyzacji odpowiada w Toyocie firma badawcza Toyota Research Institute, która rozwija równolegle systemy Chauffeur i Guardian. Pierwszy z nich w przyszłości będzie zapewniał pełną autonomię samochodu, natomiast Guardian, który będzie przejmował kontrolę nad samochodem w sytuacji zagrożenia kolizją, pozwalając przez większość czasu kierowcy czerpać przyjemność z samodzielnego prowadzenia. System ten będzie odgrywał ogromną rolę we wspieraniu kierowców w trudnych warunkach drogowych, a także przy niewystarczających umiejętnościach, zapewniając bezpieczeństwo zwłaszcza początkującym kierowcom oraz osobom starszym.