Lexus najbardziej niezawodną marką według europejskich kierowców

Organizacje stowarzyszone w grupie Euroconsumers opublikowały wyniki corocznego badania niezawodności samochodów oraz satysfakcji klientów. Już drugi rok z rzędu Lexus zajął pierwsze miejsce w rankingu, uzyskując wynik 97%.

Zdjęcie Lexus IS 300h /INTERIA.PL

W pierwszej dziesiątce najbardziej niezawodnych modeli w swoich kategoriach (SUV-ów i samochodów rodzinnych) znalazły się Lexus NX 300h, IS 300h i CT 200h. Ich wyniki potwierdziły najwyższy poziom jakości, trwałości i niezawodności napędu hybrydowego Lexusa.

W badaniu wzięło udział ponad 43 000 konsumentów z Belgii, Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, którzy ocenili ponad 400 modeli 37 marek samochodowych. Respondenci wypełnili ankiety internetowe, w których podali informacje o wieku i przebiegu swojego samochodu oraz o problemach technicznych i awariach, jakie wystąpiły w aucie. Na tej podstawie została obliczona punktacja za niezawodność.

Euroconsumers to grupa organizacji konsumenckich, która publikuje i promuje ważne dla konsumentów informacje, broni ich praw oraz świadczy spersonalizowane usługi. Należą do niej organizacje z 5 krajów: Belgii (Test-Aankoop/Test-Achats), Włoch (Altroconsumo), Portugalii (DECOProteste), Hiszpanii (OCU - Organisation of Consumers and Users) oraz Brazylii (Proteste).