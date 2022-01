Producenci Najlepsza sprzedaż Lamborghini w historii! 8405 aut w 2021 roku

Informację tę zdradziła rzecznika prasowa Lamborghini w rozmowie z agencją Reutersa. Potwierdziła również, że pierwszy elektryczny model należącej do Volkswagena włoskiej marki będzie czteromiejscowym SUV-em. Samochód otrzyma nadwozie w stylu coupe, a więc z dość mocno opadającym dachem.

Elektryczne Lamborghini ma zostać zaprezentowane pod koniec lat 20-tych. Do tego czasu Włosi zamierzają skupić na elektryfikacji swojej gamy modelowej. Plan ten skrywa się pod hasłem "Direzione Cor Tauris" i w jego ramach wszystkie sprzedawane otrzymane obecnie modele (Huracan, Aventador i Urus) zostaną zelektryfikowane, nastąpi to do 2024 roku.



Pod pojęciem "elektryfikacji" należy rozumieć wersje hybrydowe, zarówno typu mild, jak i klasyczne oraz typu plug-in.



Lamborghini nie musi się śpieszyć ze zmianami. Obecna gama modelowa, bez elektryfikacji, sprzedaje się świetnie. W 2021 nabywców znalazło 8405 egzemplarzy Lamborghini, co jest najlepszym wynikiem w historii marki.



Reklama

***