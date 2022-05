Lamborghini pracuje nad elektrycznym, czteromiejscowym Grand Tourerem

Producenci Lamborghini chce produkować samochody spalinowe przez kolejną dekadę

W wywiadzie przeprowadzonym na łamach brytyjskiego serwisu Autocar, prezes Lamborghini, Stefano Domenicali odniósł się do głośno zapowiadanych planów włoskiego przedsiębiorstwa. Druga połowa obecnej dekady ma bowiem upłynąć pod znakiem pełnej elektryfikacji Lamborghini, a prawdziwym zwiastunem przełomowych zmian będzie nadejście czwartej linii modelowej.

Ambitne plany zakładają zaprojektowanie i stworzenie zupełnie nowego samochodu, który dopełni ofertę Lamborghini. Do obecnie produkowanych Urusa, Huracana i Aventadora dołączy większy i bardziej wszechstronny pojazd, zapewniający większy prześwit, a także dysponujący układem siedzeń dwa plus dwa. Czteromiejscowy Grand Tourer spod znaku wściekłego byka ma zresztą bezpośrednio nawiązywać do takich kultowych modeli jak Espada, czy 400 GT.

Reklama

Nowość może także zmienić nieco już opatrzoną stylistykę w pojazdach Lamborghini. Domenicali zwrócił uwagę, że samochody elektryczne pozwalają na nieco większą dowolność przy projektowaniu i jeśli będzie możliwość wyróżnienia bezemisyjnej linii modelowej marki, to zapewne tak się stanie.

Zdjęcie Lamborghini Espada / 123RF/PICSEL

Lamborghini nie musi się spieszyć

Elektryczny Grand Tourer powinien zostać zaprezentowany w ciągu najbliższych lat. Wcześniej Włosi zamierzają skupić na elektryfikacji swojej gamy modelowej. Pod pojęciem "elektryfikacji" należy rozumieć wersje hybrydowe, zarówno typu mild, jak i klasyczne oraz typu plug-in.

Co ważne - Włosi nie muszą się szczególnie spieszyć. Obecna gama modelowa, napędzana w większości wolnossącymi silnikami benzynowymi, wciąż sprzedaje się świetnie. W pierwszym kwartale bieżącego roku włoska marka dostarczyła nabywcom na całym świecie 2539 samochodów. To najwyższy wynik dotyczący pierwszego kwartału w historii producenta.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy wiedziałeś, że ubezpieczalnie oferują takie usługi? Interia.tv