Kolejne problemy Volkswagena. Stanęły wszystkie fabryki w Niemczech

Dopiero co informowaliśmy o wstrzymaniu produkcji w dwóch fabrykach Volkswagena, co jest spowodowane mniejszym popytem na auta elektryczne, niż zakładano. Teraz przestały pracować wszystkie niemieckie zakłady koncernu, ale tym razem nie było to planowane.

Zdjęcie Produkcja we wszystkich niemieckich fabrykach Volkswagena została zatrzymana / Getty Images