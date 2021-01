Kia Motors Polska ma nowego szefa

1 stycznia 2021 roku Leszek Sukiennik objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Kia Motors Polska. Dotychczasowy dyrektor KMP, Wojciech Szyszko, który z powodzeniem sprawował tę funkcję przez blisko 17 lat, zdecydował się przejść na emeryturę.

Leszek Sukiennik

Leszek Sukiennik został nowym Dyrektorem Zarządzającym Kia Motors Polska. Zastąpił przechodzącego na emeryturę Wojciecha Szyszko. Na nowym stanowisku odpowiedzialny będzie za całą działalność operacyjną marki Kia w Polsce, w szczególności za zwiększenie popularności nowej gamy ekologicznych modeli Kia z napędem hybrydowym oraz elektrycznym, rozwój sieci dealerskiej oraz obsługę posprzedażową.



Leszek Sukiennik z branżą motoryzacyjną związany jest od ponad 24 lat. W Kia Motors Polska pracuje od roku 2016. Przez niespełna pięć ostatnich lat jako General Manager odpowiedzialny był za sprzedaż i marketing marki Kia. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w Fiat Chrysler Automobiles (Fiat Auto Poland), gdzie w poszczególnych latach zajmował stanowiska Country Managera: Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional (LCV), Fiat i Abarth. Leszek Sukiennik ma 49 lat, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie studiował na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki.

Obecny Dyrektor Zarządzający, Wojciech Szyszko, po blisko 17 latach sukcesów i sprzedaniu ponad ćwierć miliona samochodów Kia zdecydował o przejściu na emeryturę. Szefem Kia Motors Polska został w maju 2004 roku. Po objęciu stanowiska dyrektora w KMP przyczynił się do zbudowania, a następnie rozkwitu koreańskiej marki w Polsce. Kierowana przez niego firma zwiększyła udział w rynku nowych aut w Polsce z niespełna 1 do ponad 6 procent, a on sam stał się kołem napędowym transformacji Kii w Polsce.