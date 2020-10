Każdy pracownik VW Poznań może za darmo wykonać test na wirusa

​ Zatrudniająca ponad 10 tys. osób spółka Volkswagen Poznań poinformowała o uruchomieniu na terenie firmy punktów typu drive-thru do pobierania wymazów. Pracownicy będą mogli zrobić test na koronawirusa bez wysiadania z samochodu.

Zdjęcie Podobne badania wykonywano w kopalniach. Tylko płaciło za nie państwo /Tomasz Kawka /East News

Volkswagen Poznań to największy pracodawca w regionie. Od początku pandemii zakażenie stwierdzono w sumie u 16 pracowników spółki.

Przedstawiciele firmy wyjaśniają, że decyzja o uruchomieniu punktów pobrań wymazów wiąże się ze znaczącym wzrostem liczby zakażeń w kraju i w Wielkopolsce. Każdy pracownik VWP może dobrowolnie i bezpłatnie wykonać test na obecność koronawirusa na zakładowym parkingu.



"Od początku trwania pandemii wdrożyliśmy blisko 60 różnych środków zaradczych, które mają zapewnić bezpieczeństwo naszej załogi. Wszystkim zapewniamy dostęp do maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Dostosowaliśmy także miejsca pracy do nowych warunków wymagających dystansu społecznego" - poinformowała w czwartek Jolanta Musielak z zarządu spółki.



Dodała, że ważnym narzędziem są także bezpłatne testy dla pracowników w kierunku COVID-19. Pracownicy VWP od końca sierpnia mieli możliwość wykonywania bezpłatnych testów w mobilnym punkcie zlokalizowanym w Poznaniu, poza terenem zakładu. Dotąd wykonano kilkaset testów.



"Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu działań prewencyjnych i ustawieniu punktów wykonywania testów także na parkingach przyzakładowych" - podała.



Od początku trwania pandemii koronawirusa potwierdzono w sumie u 16 pracowników VWP. 10 przypadków udało się wykryć dzięki badaniom przeprowadzonym i sfinansowanym przez pracodawcę.



Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce i największy pracodawca w Wielkopolsce. Zatrudnia w czterech zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni ponad 10 tys. osób.