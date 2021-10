Ile trzeba czekać na nowe auto? To zależy ile emituje CO2

Producenci

Producenci samochodów wykorzystują kryzys półprzewodnikowy, by... zmuszać klientów to kupowania samochodów hybrydowych i elektrycznych, zamiast spalinowych. Po prostu chipy montują do tych modeli, które są dla nich bardziej opłacalne.