Ile naprawdę "pali" toyota RAV4 Plug-In Hybrid?

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała oficjalne pomiary zużycia paliwa i zasięgu w trybie elektrycznym Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid. Drugi model ładowany z gniazdka w gamie Toyoty wypada w testach EPA lepiej niż Toyota szacowała, prezentując model na targach w Los Angeles.

Hybrydowy SUV o mocy 306 KM

RAV4 Plug-in Hybrid, znany w USA pod nazwą RAV4 Prime, to średniej wielkości SUV i bliźniaczy model RAV4 Hybrid, z którym dzieli platformę, konstrukcję i wygląd. Układ napędowy nowego modelu to zasadniczo ta sama konstrukcja, co pełny napęd hybrydowy czwartej generacji oparty na silniku 2,5 l, który znamy z RAV4 Hybrid dostępnego chociażby w Polsce, jednak o znacznie większej baterii trakcyjnej (18,1 kWh) i mocy podniesionej do 306 KM. Jest to zresztą najmocniejsza wersja w historii tego modelu, która rozpędza się do 100 km/h w 6,2 s. Nowe auto wyróżnia się nie tylko dynamiką, ale w równym stopniu także wydajnością, co wykazały ostatnie testy amerykańskiej rządowej agencji EPA.

Zużycie paliwa lepsze od początkowych pomiarów - oficjalne wyniki EPA

W Stanach Zjednoczonych oficjalne zużycie paliwa Toyoty RAV4 Prime wynosi 94 MPGe (mil na galon paliwa oraz energii przeliczanej na ekwiwalent benzyny), natomiast zasięg w trybie elektrycznym to według cennika 42 mile. Co ciekawe, kiedy model ten debiutował w 2019 roku na targach w Los Angeles, Toyota podała spalanie na poziomie 90 MPGe i zasięg EV 39 mil.

Dla porównania RAV4 Hybrid AWD-i o mocy 222 KM może się pochwalić spalaniem na poziomie 40 MPG. Jednak choć zwykle w rzeczywistych warunkach samochody wykazują gorsze wyniki niż podają producenci, sytuacja z RAV4 Prime wygląda inaczej.

Okazuje się, że w przypadku Toyoty RAV4 z napędem plug-in hybrid rzeczywistość jest lepsza od początkowych pomiarów. W badaniach amerykańskiej rządowej Agencji Ochrony Środowiska EPA model ten wykazał średnie zużycie paliwa na poziomie 94 MPGe i 42 mile (67,5 km) zasięgu w trybie elektrycznym. W porównaniu z konkurencją, są to świetne wyniki. Ford Escape PHEV ma zasięg 38 mil na silniku elektrycznym, a Mitsubishi Outlander PHEV może się pochwalić zasięgiem 22 mil. Zużycie paliwa w przypadku Outlandera PHEV to 74 MPGe, a tylko Escape PHEV ma nieco lepszy wynik na poziomie 100 MPGe.

Tryb hybrydowy lub elektryczny

RAV4 Plug-in Hybrid to bliźniaczy model RAV4 piątej generacji. Ich supersztywna platforma TNGA-K, zawieszenie wielowahaczowe i nisko położony środek ciężkości zapewniają bardzo dobre właściwości jezdne i stabilność w zakrętach. Samochód jest dostępny wyłącznie z napędem na cztery koła AWD-i. Układ hybrydowy składa się z benzynowego silnika 2,5 l Hybrid Dynamic Force, trzech silników elektrycznych (2 współpracujących z silnikiem benzynowym w napędzaniu przedniej osi i trzeci napędzający tylną oś), przekładni oraz baterii litowo-jonowej o pojemności 18,1 kWh, ładowanej z gniazdka lub ładowarki oraz podczas hamowania rekuperacyjnego.

Kierowca ma do wyboru tryb elektryczny lub hybrydowy, w którym pracuje jak każda pełna hybryda Toyoty. Oznacza to, że nawet w trybie hybrydowym jest zdolny do poruszania się w mieście wyłącznie na silniku elektrycznym przez co najmniej połowę czasu jazdy. W ten sposób Toyocie udało się uniknąć największej wady napędu typu plug-in hybrid, polegającej na tym, że po rozładowaniu baterii trakcyjnej wiele aut tego typu staje się konwencjonalnymi samochodami spalinowymi, które nie czerpią żadnych korzyści z elektryfikacji.