Hyundai chce do 2028 roku stworzyć wodorowe wersje wszystkich pojazdów użytkowych

Producenci

Południowokoreański koncern Hyundai ogłosił we wtorek, że do 2028 roku stworzy napędzane wodorem wersje wszystkich swoich modeli autobusów, ciężarówek i innych pojazdów użytkowych, by stać się liderem na rynku aut wodorowych - podała agencja Yonhap.

