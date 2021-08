Hybrydy plug-in. Ślepa uliczka czy kolejny krok ku autom na prąd?

Z jednego z licznych badań przeprowadzonych przez Volkswagena i InsightOut Lab wynika, że - niestety - wiedza Polaków na temat samochodów hybrydowych jest zaskakująco niska. Niska nawet wśród osób, które uważają, że odróżniają hybrydy zwykłe od tych typu plug-in. Stąd wniosek, że wiele osób nie jest świadomych korzyści, które oferują samochody hybrydowe typu plug-in, czyli takie, które można ładować z zewnętrznego źródła prądu i które na co dzień można wykorzystywać jak bezemisyjne samochody elektryczne.

Według danych GUS-u, które pochodzą z 2018 roku, średni dzienny przebieg samochodów w Polsce wynosi 37 km, a zdecydowana większość przebiegów jest o nawet 10 km niższa. Z badania przeprowadzonego na początku 2020 roku przez Volkswagena i InsightOut Lab wynika, że przeciętny Polak deklaruje, iż przejeżdża dziennie średnio około 51 km. Wszystkie modele hybrydowe typu plug-in Volkswagena z akumulatorem naładowanym na 100 procent zapewniają przebieg na energii elektrycznej wynoszący około 50 kilometrów.



Główne różnice w konstrukcji samochodów hybrydowych typu plug-in oraz elektrycznych sprowadzają się do dwóch podzespołów - silnika elektrycznego i akumulatora. Ten pierwszy dysponuje zazwyczaj znacząco mniejszą mocą niż w wypadku samochodów elektrycznych, drugi - zdecydowanie mniejszą pojemnością energetyczną.



Modele typu PHEV Volkswagena



Najsłabszy z modeli typu PHEV Volkswagena - nowy Golf eHybrid - dysponuje zespołem napędowym, którego łączna moc wynosi 204 KM (z tego spalinowy silnik 1.4 TSI generuje 150 KM, a elektryczny - 102 KM). Najmocniejszy - Touareg R - jest napędzany przez hybrydowy zespół napędowy typu plug-in o łącznej mocy aż 462 KM, bazujący na 3-litrowym silniku TSI. To jednocześnie najmocniejszy w historii model marki Volkswagen i pierwszy wyposażony w zespół napędowy tego typu. Od 0 do 100 km/h Touareg R przyspiesza w 5,1 s i rozwija prędkość maksymalną 250 km/h (elektronicznie ograniczoną).



Volkswagen Golf eHybrid i Volkswagen Golf GTE



Nowego Golfa Volkswagen oferuje z dwoma rodzajami hybrydowego zespołu napędowego typu plug-in - o mocy 150 kW/204 KM i o mocy 180 kW/245 KM, (w obydwu przypadkach jest to moc systemowa zespołu napędowego. W skład hybrydowego zespołu napędowego typu plug-in wchodzą m.in. 1,4-litrowy silnik TSI, moduł hybrydowy z silnikiem elektrycznym, 6-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa oraz akumulator litowo-jonowy. Akumulator ma o 50 procent większą pojemność energetyczną (13 kWh) niż dotychczas i zapewnia większy zasięg.

Golf GTE, którego moc systemowa jest taka sama, jak moc silnika montowanego w usportowionym Golfie GTI, potrafi zapewnić sportowe osiągi i znakomitą dynamikę. Z kolei przy delikatnej jeździ i z naładowanym akumulatorem ten sam Golf GTE może pokonać dystans około 60 km (wg WLTP) wyłącznie na energii elektrycznej.



Volkswagen Passat GTE i Volkswagen Arteon eHybrid



W porównaniu z poprzednikiem akumulator Passata GTE ma pojemność większą o 31 procent. Dzięki akumulatorowi o pojemności 13 kWh zasięg, jaki auto może pokonać korzystając wyłącznie z energii elektrycznej wynosi do 57 km (wg WLTP). Akumulator może być zasilany z zewnętrznej sieci lub podczas jazdy - przez silnik TSI albo w trakcie odzyskiwania energii hamowania. Najbardziej dynamiczną naturę Passat GTE ujawnia wtedy, gdy kierowca uruchomi tryb GTE. W sportowy sposób reagują wówczas pedał przyspieszenia, skrzynia biegów i układ kierowniczy, a system sterowania silnikiem dostosowuje się do pracy przy większym obciążeniu. W trybie GTE jednostka napędowa TSI oraz silnik elektryczny wspólnie wytwarzają tzw. boost, który pozwala na wykorzystanie pełnej mocy systemowej i maksymalnego momentu obrotowego zespołu napędowego.



Z kolei, Arteon eHybrid i Arteon Shooting Brake eHybrid łączą zalety aut elektrycznych z możliwościami limuzyn, które są przeznaczone do pokonywania dalekich tras. Podczas podróży na dalsze odległości oraz w czasie jazdy z prędkością większą niż 140 km/h benzynowy silnik TSI jest wspomagany przez jednostkę elektryczną. Energia elektryczna może zostać wykorzystana do tego, by samochód jechał wyłącznie w trybie elektrycznym lub do zwiększenia jego osiągów. Dodatkowy zastrzyk mocy dostarczanej przez jednostkę elektryczną działa jak "doładowanie" i w trybie eHybrid sprawia, że auto staje się bardziej dynamiczne. Poprzez mocne wciśnięcie pedału przyspieszenia lub korzystając z przycisku GTE można uruchomić sportowy tryb jazdy. Silnik TSI rozwija moc 115 kW (156 KM), elektryczny natomiast - 85 kW (115 KM). Łączna systemowa moc zespołu napędowego Arteona eHybrid wynosi 160 kW/218 KM.

Rozruch Arteonów w wersjach eHybrid, o ile mają odpowiednio naładowany akumulator, odbywa się zawsze w trybie elektrycznym. Dzięki hybrydowemu trybowi pracy układu napędowego podczas dalszej podróży łatwo można zgromadzić energię elektryczną, która wystarcza do pokonania końcowego odcinka trasy w mieście przy wykorzystaniu wyłącznie energii elektrycznej. Litowo-jonowy akumulator (umieszczony w podłodze pojazdu przed jego tylną osią) zasila energią silnik elektryczny.



Volkswagen Tiguan eHybrid i Volkswagen Touareg R



W wypadku hybrydowego Tiguana eHybrid akumulator ma pojemność 9,2 kWh. Elektryczny silnik Tiguana w wersji hybrydowej typu plug-in ma moc 85 kW (115 KM). To wystarczy, biorąc pod uwagę, że do pary ma 150-konną, turbodoładowaną spalinową jednostkę napędową. Tzw. moc systemowa zespołu napędowego Tiguana eHybrid, gdy w trybie hybrydowym silniki elektryczny i jednostka TSI działają jednocześnie, wynosi 245 KM. Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora do pełna Tiguan eHybrid jest w stanie przejechać około 50 km (wg WLTP) w trybie elektrycznym.

Potężny SUV - Touareg R - z hybrydowym zespołem napędowym typu plug-in o mocy 462 KM jest pierwszym najmocniejszym modelem marki Volkswagen wyposażonym w zespół napędowy tego typu. Tak jak wszystkie Touaregi, również odmiana R jest seryjnie wyposażana w stały napęd na cztery koła. Dzięki niemu oraz za sprawą mocnego zespołu napędowego, którego maksymalny moment obrotowy ma wartość aż 700 Nm, Touareg R może pociągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony. Co ważne, jest to możliwe także wtedy, gdy auto porusza się w trybie elektrycznym. Jako pierwszy na świecie SUV z hybrydowym zespołem napędowym typu plug-in Touareg R jest wyposażany w system Trailer Assist, który ułatwia manewrowanie samochodem z przyczepą. Jako pierwszy Volkswagen model ten mógł poruszać się półautomatycznie do prędkości 250 km/h.

Trzy sposoby ładowania samochodów hybrydowych typu plug-in



W autach typu PHEV, podobnie jak w elektrycznych, akumulator można zasilać energią elektryczną z zewnętrznego źródła prądu. To najszybszy sposób, ale nie jedyny. Podnoszenie poziomu naładowania akumulatora jest możliwe również podczas jazdy - zarówno za sprawą odzysku energii w czasie każdego hamowania lub nawet zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia, jak i za pomocą silnika spalinowego i generatora prądu.



Akumulator Golfa, Passata, Arteona oraz Tiguana i Touarega w hybrydowej wersji typu plug-in można ładować podczas jazdy, w trybie Hybrid. Kierowca ma wtedy możliwość - korzystając z odpowiednich symboli na ekranie systemu multimedialnego - utrzymania stanu naładowania akumulatora na aktualnym poziomie, zwiększenia go lub zmniejszenia. Dzięki temu, np. pod koniec dalekiej podróży, w mieście można skorzystać wyłącznie z napędu elektrycznego, aby dojechać do celu nie powodując emisji szkodliwych substancji i nadmiernego hałasu. Aby zachować niezbędną do tego ilość energii elektrycznej system sterowania pracą akumulatora z wyprzedzeniem korzysta z danych nawigacyjnych (jeśli w danej chwili jest włączona nawigacja) i w zarządzaniu energią uwzględnia specyfikę terenu na trasie przejazdu. Za sprawą tych informacji akumulator gospodaruje energią w taki sposób, żeby nie zabrakło jej na ostatnim etapie podróży.

W wypadku wszystkich modeli hybrydowych typu plug-in Volkswagena akumulator można ładować ze zwykłego gniazda prądu lub przy użyciu tzw. wallboxa. Czas ładowania zależy od dwóch czynników - pojemności akumulatora i mocy prądu. Pełne ładowanie akumulatora o pojemności energetycznej wynoszącej 9,2 kWh Tiguana eHybrid prądem przemiennym o mocy 2,3 kW trwa 5 godzin, o mocy 3,6 kW - 3 godziny i 40 minut.



Volkswagen dla usprawnienia procesu ładowania w domu oferuje wallbox ID. Charger w trzech wersjach, które różnią się zakresem funkcji cyfrowych (ID. Charger, ID. Charger Connect i ID. Charger Pro). Przed zakupem ładowarki można wstępnie zweryfikować online (w późniejszym etapie także w warunkach domowych), czy w domu da się zainstalować takie urządzenie. Volkswagen może również podjąć się jego instalacji i rozruchu. Łatwa obsługa, zamontowany na stałe przewód z wtyczką typu 2 oraz możliwość ładowania prądem o mocy 7,4 kW (przyłącze jednofazowe) lub 11 kW (przyłącze trójfazowe) sprawiają, że zasilanie akumulatora w domu jest względnie szybkie i komfortowe.



