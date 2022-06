O tym, że Honda oraz Sony planują wspólną produkcje samochodów elektrycznych informowaliśmy już na początku roku. Teraz jednak plany stały się rzeczywistością i obie firmy oficjalnie poinformowały o podpisaniu umowy, której rezultatem jest utworzenie spółki joint venture o nazwie Sony Honda Mobility Inc.

Nowa firma skoncentruje się na produkcji pojazdów elektrycznych i rozwoju usług z zakresu elektromobilności. Wkład Hondy w nowe przedsięwzięcie to wiedza w zakresie produkcji samochodów, sprzedaży i obsługi serwisowej, natomiast Sony zajmie się telekomunikacją, rozwiązaniami sieciowymi, rozrywką i systemami wsparcia kierowcy. Jak informuje agencja Reutera - obie firmy posiadają po 50 proc. praw do marki.

Vision-S 01 oraz Vision-S 02 - pierwsze samochody od Sony Honda Mobility?

Pierwsze pojazdy będące wynikiem wspomnianej współpracy mają szanse trafić do sprzedaży już za 3 - 4 lata. Niewykluczone, że będą to modele bazujące na niedawno zaprezentowanych konceptach - Vision-S 01 oraz Vision-S 02. Samochody mają charakteryzować się bogatym wyposażeniem, licznymi technologiami z zakresu bezpieczeństwa, oraz zdolnością do jazdy autonomicznej. Za ich napęd prawdopodobnie posłużą dwa silniki elektryczne o mocy 274 KM każdy.

Niestety na obecną chwilę producenci nie zdradzili żadnych szczegółów dotyczących oficjalnej premiery pierwszych modeli. Pozostaje zatem czekać.

