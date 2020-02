Ford rozpoczyna prawdziwą elektryczną ofensywę

Ford zaprezentował dzisiaj po raz pierwszy całkowicie nowego Mustanga Mach-E europejskiej opinii publicznej, inaugurując w ten sposób nowe wydarzenie pod nazwą "Go Electric", które pomoże konsumentom w całej Europie dokonać świadomego przeniesienia się w zelektryfikowaną przyszłość.

Zdjęcie Ford Mach-e /

W pełni elektryczny Mustang Mach-E o przewidywanym, czysto elektrycznym zasięgu jazdy do 600 km (zgodnie z wymogami testu WLTP) ma za zadanie odesłać obawy dotyczące zasięgu jazdy do podręczników historii i zapoczątkować erę szybko rosnącej oferty zelektryfikowanych pojazdów Forda.

Do końca 2021 roku klienci Forda w Europie będą mogli wybierać spośród 18 pojazdów zelektryfikowanych, a już do końca tego roku - spośród 14. Firma obiecuje dostarczenie zelektryfikowanych wariantów wszystkich pojazdów osobowych wprowadzanych na rynek. Ford właśnie inwestuje ponad 11 miliardów dolarów w elektryfikację swoich pojazdów.

Pojazdy zelektryfikowane firmy Ford wykorzystują szereg koncepcji układów napędowych, w tym 48-woltowej miękkiej hybrydy, w pełni hybrydowego układu napędowego, hybrydowego systemu typu "plug-in" oraz w pełni elektrycznego napędu, zapewniając innowacyjne rozwiązania dostosowane do każdego stylu życia. Ford szacuje, że oszczędności wydatków na paliwo poczynione przez klientów korzystających ze zelektryfikowanych wariantów popularnych modeli Forda, jak Fiesta, Focus i Kuga mogą przekroczyć 30 milionów euro rocznie.

W pełni elektryczne i ładowane z sieci hybrydowe pojazdy marki Ford będą wspierane przez system ładowania Ford Charging Solutions, który zapewni łatwy, zintegrowany dostęp do ładowania zarówno w domu, jak i w całej Europie. ‑ Nabywcy Mustanga Mach-E dokonujący rezerwacji w 2020 roku otrzymają bezpłatną roczną subskrypcję na usługi aplikacji FordPass, która umożliwia użytkownikom zlokalizowanie punktów sieci FordPass Charging Network i płacenie za usługi ładowania z jednego konta.

Zdjęcie Ford Mach-e /

Ford ogłosił też plany uruchomienia 1000 stacji ładowania w placówkach Forda w całej Europie w ciągu najbliższych trzech lat, aby ułatwić pracownikom ładowanie ich samochodów. Stuart Rowley, prezydent Ford of Europe, wezwał rządy, przemysł i instytucje do wsparcia dążeń do elektryfikacji poprzez szybszą rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania.

Mustang Mach-E dostrojony w Europie, dla Europy

Mustang Mach-E trafi do klientów w Europie jeszcze w tym roku.

Specyfikacje sprężyn zawieszenia i amortyzatorów Mustanga Mach-E, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, elektroniczna kontrola stabilności i ustawienia napędu na wszystkie koła są precyzyjnie dostosowane do europejskich dróg i stylów jazdy.

Wyposażony w powiększony akumulator, zapewniający większy zasięg i napęd na tylne koła, Mustang Mach-E będzie dysponował bezemisyjnym zasięgiem jazdy nawet do 600 km, mierzonym zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich (WLTP). Osiemdziesiąt pięć procent klientów, którzy dotychczas zamówili Mustanga Mach-E zdecydowało się na akumulator zapewniający zwiększony zasięg jazdy.

Dzięki szczytowej mocy ładowania 150 kW Mustang Mach-E z osiągnie zasięg jazdy do 93 km po 10 minutach ładowania na stacji szybkiego ładowania. Szacuje się, że Mustang Mach‑E ze standardowym zasięgiem będzie potrzebował 38 minut na doładowanie akumulatora od 10% do 80% pojemności przy korzystaniu ze stacji szybkiego ładowania prądem stałym.

W domu, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest Ford Connected Wallbox, który zapewnia pięciokrotnie większą moc ładowania niż typowe domowe gniazdko, co oznacza, że klienci mogą dodać szacunkowy średni zasięg 62 km (38 mil) na każdą godzinę ładowania w wersji samochodu z rozszerzonym zasięgiem i napędem na tylne koła.

Zdjęcie Ford Mach-e /

Dzięki łączności zapewnianej przez pokładowy modem FordPass Connect, Mustang Mach-E może być stale ulepszany poprzez zdalne dostarczanie bezpiecznych aktualizacji, które mogą poprawić osiągi pojazdu oraz system komunikacji i rozrywki SYNC.

SYNC nowej generacji wykorzystuje uczenie maszynowe, aby szybko poznać preferencje kierowcy i z czasem poprawiać swoje reakcje. 15,5‑calowy ekran i prosty interfejs oznacza rezygnację ze skomplikowanego menu, co ułatwi dostęp do różnych funkcji za pomocą dotykowego sterowania przesuwaniem i szczypaniem i kontekstowego rozpoznawania mowy. Dzięki łączności w chmurze, system wprowadza także kompatybilność bezprzewodową z aplikacjami Apple CarPlay, Android Auto i AppLink ze smartfonów i urządzeń mobilnych.

Mustang Mach-E oferuje trzy unikalne tryby jazdy - Whisper (szept), Engage (emocje) i Unbridled (nieokiełznanie). Każdy tryb jazdy precyzyjnie dostosowuje dynamikę jazdy, nastrojowe oświetlenie i dynamiczne animacje zestawu wskaźników, aby dopasować je do aktualnego charakteru samochodu. Nawet odgłosy pojazdu są regulowane, aby zapewnić autentyczne, w pełni elektryczne doznania.



Zelektryfikowane rozwiązanie dla każdego scenariusza

Ford zobowiązał się do zaoferowania zelektryfikowanej wersji każdego pojazdu osobowego, który wprowadza na rynek europejski. Koncern zakłada, że do końca 2022 roku modele wyposażone w zelektryfikowane układy napędowe będą stanowić ponad połowę sprzedaży samochodów osobowych tej marki. Do tego czasu firma spodziewa się również sprzedać milion zelektryfikowanych pojazdów osobowych.

Osiemnaście zelektryfikowanych pojazdów, które Ford zamierza wprowadzić na rynek europejski przed końcem 2021 r., to:

- Fiesta EcoBoost Hybrid, Puma EcoBoost Hybrid, Focus EcoBoost Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid, Transit Custom EcoBlue Hybrid, Tourneo Custom EcoBlue Hybrid i Transit EcoBlue Hybrid - wyposażone w 48‑woltowy, miękki napęd hybrydowy, umożliwiający zmniejszenie emisji CO 2 , uzyskanie znacznie niższego zużycia paliwa, a także lepszych przyspieszeń i ogólnie wyższego komfortu prowadzenia.

- Mondeo Hybrid, Kuga Hybrid, S-MAX Hybrid i Galaxy Hybrid - wyposażone w system rekuperacji i w pełni hybrydowy układ napędu spalinowo-elektrycznego, który oferuje możliwość jazdy w trybie bezemisyjnym i jest alternatywą dla diesla. Szczególnie dobrze sprawdzi się w mieście, gdzie ruch uliczny wymusza częste zatrzymywanie się.

- Explorer Plug-In Hybrid, Kuga Plug-In Hybrid, Transit Custom Plug-In Hybrid i Tourneo Custom Plug-In Hybrid - oferujące możliwość jazdy wyłącznie z napędem elektrycznym, przy jednoczesnym zachowaniu zasięgu jazdy i swobody oferowanej przez tradycyjny silnik spalinowy.

- Mustang Mach-E oraz w pełni elektryczny dostawczy Transit - zapewniające bezemisyjną jazdę ze wszystkimi zaletami napędu elektrycznego.

- Lekki samochód dostawczy zostanie przedstawiony w tym roku

Na początku tego roku Ford ogłosił inwestycję w wysokości 24 mln euro, która ma wesprzeć firmową strategię elektryfikacji poprzez budowę nowoczesnego zakładu montażu akumulatorów w zakładzie produkcyjnym w Walencji w Hiszpanii.

Dwie nowe linie montażowe umożliwią produkcję wraz z pojazdami zaawansowanych akumulatorów litowo-jonowych, które posłużą do zasilania całkowicie nowych pojazdów Kuga Plug-In Hybrid, całkowicie nowego Kuga Hybrid oraz nowego S-MAX Hybrid i Galaxy Hybrid, co pozwoli zwiększyć efektywność produkcji i wspomoże zrównoważony rozwój.‑ Nowy zakład rozpocznie produkcję we wrześniu tego roku.

Ford pomaga swoim klientom w rozwoju ich firm poprzez wprowadzenie pierwszych zelektryfikowanych układów napędowych do segmentu pojazdów użytkowych. Wyniki rocznego testu poprzedzającego wprowadzenie Forda Transita Custom Plug-In Hybrid, które przeprowadzano w warunkach realnej eksploatacji, świadczą, że elektryczne hybrydy ładowane z sieci, użytkowane jako pojazdy dostawcze, mogą stanowić najbardziej praktyczną i łatwo dostępną alternatywę transportu dla firm starających się funkcjonować w proekologicznych miastach.

Flota 20 prototypowych dostawczych modeli Transita Custom Plug-In Hybrid odbyła testy na trasach liczących ponad 240 000 km, by sprawdzić, jak firmy korzystające z pojazdów z silnikiem Diesla mogą funkcjonować w biznesie, maksymalnie wykorzystując możliwości bezemisyjnego poruszania się w trybie EV.

Podczas testu auta floty przejechały 75 procent dystansu w centralnym Londynie i 49 procent w regionie Greater London, pracując w czystym trybie bezemisyjnym. Wyniki pokazują, że nawet bez rozwiniętej sieci ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowe samochody dostawcze są w stanie radykalnie zmniejszyć emisję spalin w centrum miasta, w razie potrzeby pokonując dłuższe dystanse dzięki benzynowemu silnikowi przedłużającemu zasięg.

Kolejne testy w Kolonii (Niemcy) i Walencji (Hiszpania) dostarczą danych typowych dla innych grup klientów, z innych rynków i miast. Będą też dokumentować eksploatację obu modeli hybryd ładowanych z gniazdka: samochodów dostawczych Transit Custom Plug-In Hybrid i furgonetki Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Zelektryfikowane modele linii Transit Custom Hybrid zdobyły tytuł International Van of the Year 2020.

Wiodący w branży ekosystem ładowania

Aby pomóc konsumentom pewniej i płynniej przenieść się w zelektryfikowaną przyszłość, Ford wykorzystał pozycję lidera w dostarczaniu zintegrowanej infrastruktury ładowania niezbędnej do obsługi pojazdów hybrydowych i w pełni elektrycznych.

W ciągu najbliższych trzech lat Ford uruchomi 1000 punktów ładowania dla pracowników w placówkach i zakładach Forda. Firma jest założycielem i udziałowcem stowarzyszenia IONITY, które stawia sobie za cel udostępnienie 400 stacji szybkiego ładowania o wydajności 350 kW w najważniejszych europejskich lokalizacjach do końca tego roku. Umożliwi to znaczne skrócenie czasu ładowania pojazdów elektrycznych w porównaniu z istniejącymi systemami - co jest niezwykle istotne dla wydłużenia zasięgu podróży. Klienci Forda będą mogli korzystać z ładowarek IONITY w preferencyjnych taryfach.

Dzięki współpracy z NewMotion i wykorzystaniu łączności poprzez FordPass Connect, aplikacja FordPass zapewni klientom dostęp do największej i szybko rozwijającej się sieci publicznych stacji ładowania w Europie. Z pomocą aplikacji FordPass klienci Forda będą mogli bez trudu zlokalizować stacje, osiągnąć je jako cel nawigacji, opłacić i monitorować ładowanie w ponad 125 000 punktów sieci FordPass Charging Network w 21 krajach, płacąc za usługi z jednego konta, co znacznie ułatwi eksploatację.